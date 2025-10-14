日本代表と引き分けたパラグアイの主将 「W杯みたいな試合だった」と韓国戦に意気込む

日本代表は10日に行われたパラグアイとの親善試合を2-2で引き分けた。

2026年W杯の南米予選を6位で突破したパラグアイは、伝統的に堅守を誇るチーム。

日本はそのパラグアイに二度リードを許すも、小川航基と上田綺世のゴールで辛くもドローに持ち込んだ。

そのパラグアイは14日に韓国と対戦する。

『La Nacion』などによれば、日本戦でキャプテンマークを巻いたパラグアイ代表DFグスタボ・ゴメスは、こう話していたそう。

「W杯で戦う試合と似たようなものになった。

日本は長く安定したプロセスを積み上げてきたチーム。我々はいい試合をしたが、状況的に厳しく、フィジカル面で苦戦した。

最も重要なのは、自分たちのプレーに新たな要素を加え続けることだった。このチームにはアイデンティティがあり、そこに監督が求めている要素を加える。

韓国戦でも自分たちがやりたいことは同じ。W杯に向けて、新たな要素を加え、実践していくことを目指す」

日本戦は時差などで厳しい状況だったとしつつ、一定の手応えを感じたようだ。

なお、韓国対パラグアイ戦は、日本人の荒木友輔主審が担当するとのこと。