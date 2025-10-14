Windows 10¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬½ªÎ»¡£¤Ê¤Î¤ËWindows 11¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢ºîÀ®¥Ä¡¼¥ë¤ËÉÔ¶ñ¹ç
Microsoft¤Ï10·î14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢Windows 10¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Microsoft¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢ºîÀ®¥Ä¡¼¥ë¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
Windows 11¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëºÝ¡¢ÊØÍø¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¥á¥Ç¥£¥¢ºîÀ®¥Ä¡¼¥ë¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔ¶ñ¹ç¡£Windows 10 22H2¤ÇÆ±¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÍ½´ü¤»¤º½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£²óÈòºö¤È¤·¤Æ¥Ç¥£¥¹¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤è¤¦°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸÷³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¸÷³Ø¥É¥é¥¤¥Ö¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¤¤È»È¤¨¤Ê¤¤¡£
Microsoft¤¬Äó¶¡¤¹¤ë°Ê³°¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢ºîÀ®¥Ä¡¼¥ë¡ÖRufus¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ç¥£¥¹¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎºîÀ®¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·Windows 11¤Ë¤Ï¥»¥¥å¥¢¥Ö¡¼¥È¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëUEFI¤äTPM 2.0¤ÎÅëºÜ¤¬É¬¿ÜÍ×·ï¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Windows 10¤«¤é¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
