「としみつとダブルデート…!?」東海・りょう、ディズニーへ「ぜったい彼女といっとるやん」と話題に！
YouTuberグループ・東海オンエアのりょうさんは10月13日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーで撮影した写真を公開し、話題となっています。
【写真】東海オンエア・りょう、ディズニーで匂わせ？
ファンからは「まさかとしみつとダブルデート…!?」「彼女とは順調そうだね〜」「ぜったい彼女といっとるやん」「笑顔溢れる視線の先は？」「わーなんか彼女匂わされると死にたくなる」「思ってた人とディズニー行ってなくてびっくり」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】東海オンエア・りょう、ディズニーで匂わせ？
「彼女とは順調そうだね〜」りょうさんは「ヴェネチアもどき」とつづり、東京ディズニーシーでのソロショットを公開。自撮りではなく、同行者と思われる人がおしゃれに撮影しています。横顔ですが、満面の笑みです。
「これが彼女と住む新居か」9月8日には、上海ディズニーランドを訪れたことを報告し、写真を公開したりょうさん。ファンからは「これが彼女と住む新居か」「彼女が撮影してくれたのかな」といった反響が寄せられていました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)