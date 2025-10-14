¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¡¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè15Àï¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕ¡ÛÀîÌî²êÍ£¡¡¤½¤í¤½¤íV¤¬Íß¤·¤¤
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè15Àï¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕ¡×¤Ï5ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ÀîÌî²êÍ£¡Ê39¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬¥Ñ¥ï¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ëÁö¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£5ÆüÌÜ3R¤Ï3¹æÄú¤ÇÆ»ÃæÊÒ²¬¤òµÕÅ¾¤·¤Æ¾¡Íø¡£½àÍ¥11R¤Ï1¹æÄú¤«¤é¥³¥ó¥Þ19¤È6ÈÖ¼ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç°ì½Ö¤Ò¤ä¤ê¤È¤µ¤»¤¿¤¬¡¢1¥Þ¡¼¥¯¤Þ¤Ç¤Ë¿¤ÓÊÖ¤·¤Æ¤ÎÀè¥Þ¥¤Æ¨Áö¡£2ÆüÌÜ¸åÈ¾¤«¤é°µ´¬¤Î6Ï¢¾¡¤Ç¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡£
¡¡¡Ö¹¥¤ß¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÁêËÀ6¹æµ¡¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤à¡£¤³¤ì¤Çº£Ç¯8ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥½Ð¡£½÷»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ï7°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤¬¡¢1·î°²²°¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤òºÇ¸å¤ËÍ¥¾¡¤Ë¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¤½¤í¤½¤íÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎÏ¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¡£