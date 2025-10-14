自民党は、全ての国会議員を対象にした両院議員懇談会を行いました。高市総裁は、公明党が連立から離脱した経緯などを説明し理解を求めました。

懇談会に出席した議員によりますと、高市総裁は、冒頭で頭を下げてお詫びした、ということです。

出席議員によりますと高市総裁からは、公明党が連立から離脱した経緯について説明し、「信頼関係を築いてきたのに残念だ」との趣旨の話があったということです。

その上で、総理大臣指名選挙で指名されるため各党に協力を呼びかけるなど「最大限努力する」と述べたということです。

出席議員からは、執行部に対し、「公明党とは、対立的にならないで欲しい。引き続き、議員レベルで出来る協力をしていきたい」との声が複数上がったということです。

高市総裁の14日の説明で、どこまで党内の納得が得られたかが焦点です。

高市総裁が総理大臣指名選挙で選ばれるための具体的な動きとして、自民党は懇談会の裏側で、自民党と日本維新の会の幹部が秘密裏に交渉を行っていました。

自民党の梶山国対委員長と日本維新の会の遠藤国対委員長らは、午後4時から都内のホテルで、会合を行っています。

会合は、自民党の呼び掛けで開かれ、自民側から、総理大臣の指名選挙での協力を求めるほか、連立についても維新に打診しているものとみられます。