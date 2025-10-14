母親が意識を失っている間、コディー君は携帯電話を手に取ってロックを解除し、顔なじみの相手に電話をかけた/WXYZ via CNN Newsource

ミシガン州ポンティアック（ＷＸＹＺ）米ミシガン州ポンティアックで先ごろ、３歳の少年がとっさの判断で母親の命を救う出来事があり、ヒーローとして称賛を集めている。

母親のシャンテル・ウッズさんは９日午後に料理中、めまいに襲われ、ソファに腰を下ろした。ウッズさんにはてんかんの持病があり、その後発作を起こしてリビングで意識を失った。周囲にいたのは幼い息子のコディー君だけだったという。

「涙がこみ上げてくる。彼はまさに私のヒーロー」とウッズさんは振り返る。

母親が意識を失っている間、コディー君は母親の携帯電話を手に取り、母親の顔に近づけてロックを解除。続けて、顔なじみの相手にフェイスタイムで電話をかけた。

相手のカイヤさんは最初、友人のシャンテルさんからの電話かと思ったが、すぐに何かがおかしいと気付いた。

電話口ではコディー君が「カイヤ、ママを助けて」と連呼していた。

「パニックになった。泣きながらさまざまな感情が駆け巡った」「電話の相手がコディーだと分かって驚いた」（カイヤさん）

発作はウッズさんの生活の一部になっていて、ここ数カ月で２０回以上の発作を経験しているという。コディー君は以前にも発作に襲われた母親の姿を目にしたことがあり、その経験が緊急時の対応方法を知る助けになった。

「彼はとにかく賢い子です」とウッズさんは語る。

地域社会では早くもこの小さなヒーローを祝福する声が上がっており、今年いっぱいアイスクリームを無料で提供すると約束する人も。来月誕生日を迎えるコディー君は、今回のお手柄についてインタビューを受けたとき、ヒーローにふさわしくマントのように毛布を羽織っていた。

「驚きです」とカイヤさん。「びっくりましたが、彼が何をすべきか分かっていて良かったです」と語っている。