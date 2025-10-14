TWICEモモ、美ボディライン際立つタイトドレス姿に熱視線「努力の賜物」「圧巻のスタイル」
【モデルプレス＝2025/10/14】韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモ（MOMO）が14日、自身のInstagramを更新。美しいボディラインが際立つドレス姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】TWICEモモ、タイトドレスから圧巻スタイル輝く
モモは、自身がグローバルミューズを務める香水ブランド「AMAFFI」の店内で撮影したカットを投稿。ボディラインに沿ったタイトのワンピースを身にまとい、抜群のスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「努力の賜物」「圧巻のスタイル」「目が釘付け」「輝いてる」「女神」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆TWICEモモ、美ボディ披露
◆TWICEモモの投稿に反響
