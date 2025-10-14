aespaカリナ、日本満喫ショット大量放出「変装無しですごい」「遭遇したかった」と反響
【モデルプレス＝2025/10/14】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が10月13日、自身のInstagramを更新。日本を満喫する写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】aespaカリナ、地図片手に日本の街歩く姿
同月4日から11月27日にかけて、マリンメッセ福岡 A館を皮切りに全国4都市全10公演のアリーナツアー「2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN」をスタートしている同グループ。カリナは今回、日本の古本屋をはじめ、夜景をバックに撮影した姿や地図を写したスマートフォンを片手に持ち歩く様子などを公開している。
この投稿に、ファンからは「日本に来てくれて嬉しい」「楽しそうで可愛い」「遭遇したかった」「変装無しですごい」「自然体で素敵」などといった声が上がっている。（modelpress編集部）
