2022Ç¯½©¤«¤é»Å»ö¤òµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿²ÃÆ£°½»Ò¥¢¥Ê¤Ï¡¢º£½Õ¤«¤é»Å»ö¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÄ¾Á°¤ËÌ¼¤«¤éÉ÷¼Ù¤ò¤â¤é¤¤ÀöÎé¤òÍá¤Ó¤¿¡×¤È¤¤¤¦»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ò¤¹¤ë¸½ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÁ´3²óÃæ¤Î3²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡ª¡×²ÃÆ£°½»Ò¥¢¥Ê¤ª¼êÀ½¤Î¥À¥ó¥Üー¥ë¤Çºî¤Ã¤¿¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ëÌ¼¤µ¤ó¤Ê¤É¡Ê9ËçÌÜ/Á´9Ëç¡Ë
Éüµ¢Ä¾Á°¤Ë¡ÖÀöÎé¤òÍá¤Ó¡×
¨¡¨¡ 2016Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤«¤é¥Õ¥êー¤ËÅ¾¸þ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤´·ëº§¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯½©¤«¤é¤ª»Å»ö¤òµÙ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¡¢º£Ç¯¤Î½Õ¤«¤é¤ª»Å»ö¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éüµ¢¤Î»þ´ü¤Ï¤â¤È¤â¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¡§¶ñÂÎÅª¤Ê»þ´ü¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ª»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Å»ö¤òµÙ¤àÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ò¡¢»Ò°é¤Æ¤·¤Ê¤¬¤éÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¡¢ÈÖÁÈ¤ÎMC¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£É×¤â¡¢»ä¤¬»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀ¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë»¿À®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ »Å»öÉüµ¢¤Ï¥¹¥àー¥º¤Ç¤·¤¿¤«¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¡§¥Æ¥ì¥Ó¼ýÏ¿¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»Ê²ñ¤Î»Å»ö¤«¤é»Å»öÉüµ¢¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾¯¤·Á°¤ËÌ¼¤¬É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤Æ¡¢»ä¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³±¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬³±¤ò¤·¤ÆÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¿Ê¹Ô¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦ÀöÎé¤ò½é²ó¤«¤éÍá¤Ó¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ »Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¡Ø¥Ê¥¼¤½¤³¡©¡Ü¡Ù¤Ç¡¢¤³¤Î½Õ¤«¤éMC¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¡§½é²ó¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤«¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÆ¬ÄË¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤¦¤è¤ê´é¹ç¤ï¤»¤Ë¶á¤¤·Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö»ä¤Ã¤Æ¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤Èº£¤µ¤éµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²ñ¤¦¿Í¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊý¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢ÂçÀª¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤éµÞ¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£1²óÌÜ¤Î¼ýÏ¿¤â¤«¤Ê¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢MC¤Î¥æー¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¤¬¸½¾ì¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÙ¤ó¤Ç¤â¤Þ¤¿µ¢¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò¼Â´¶¤·¤Ê¤¬¤é¼ýÏ¿¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ »Ò°é¤Æ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤ò·Ð¤Æ»Å»öÉüµ¢¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¡§»Ò°é¤Æ¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ò²ñ¤È·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤ÈÏÃ¤»¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²ÈÄí¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ê»Å»ö¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²þ¤á¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÂº·É¤ÎÇ°¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤â¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ËËèÆüÂçÊÑ¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÁ°¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤è¤ê¼þ°Ï¤ÎÊý¤Ø¤ÎÂº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢À¤¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯ÏÃÂê¤Ë¤è¤êÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ Èá¤·¤¤¥Ë¥åー¥¹¤Ë¿´¤òÄË¤á¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¼¤Ë¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¨¡¨¡ »Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÎ¾Î©¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¡§Î¾Î©¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ëºî¤êÃÖ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ÈÓ¤âÎäÅà¤·¤Æ¡¢Ì¼¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Û¤¦¤ì¤ó¤½¤¦¤Î¤´¤Þ¤¢¤¨¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ÇÌëÃÙ¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ºî¤êÃÖ¤¤·¤¿¤â¤Î¤òÊì¤Ë¤¢¤²¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¥Ù¥Óー¥Õー¥É¤Ë¤âÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤Ï¤è¤êµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤ÎÉ÷¼Ù¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤áÁá¤á¤ÎÂÐ±þ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¼¤ÎÂÎÄ´¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤é¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢¼«Ê¬¤â±ÉÍÜ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸úÎ¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í»Ò°é¤Æ¤ÎÀèÇÚ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ Ã¶Æá¤µ¤ó¤È²È»ö¤ä°é»ù¤ÎÊ¬Ã´¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¡§º£¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¥Úー¥¹¤òÄ´À°¤·¤Æ²È»ö¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤ÏË»¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµÙ¤ß¤Î¤È¤¤Ï¤Ä¤¤Ã¤¤ê¤ÇÌ¼¤ÎÁê¼ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿©»ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¼¤â¡¢É×¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ö¥Ñ¥ÑÂç¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Ãç¤è¤·¤ÊÌ¼¤ÈÉ×¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ ¤Þ¤ÀÌ¼¤µ¤ó¤Ï¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¡§º£¤ÏÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì»Ò¤É¤â¤â»Ò¤É¤â¼«¿È¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»ÒÎ¥¤ì¤Ç¤¤º¤Ë¼ä¤·¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬²ÈÄí°Ê³°¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤¢¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤âÂÎ¤â·ò¹¯¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ª»Å»ö¤Ï¥¹¥íー¥Úー¥¹¤Ç¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤¬¼þ¤ê¤Ë¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤Ê¤ó¤»¼ñÌ£¤¬¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ç¡¢¤½¤³¤¬Çº¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¤¢¤ë¤³¤È¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤¬¤¹¤´¤¯Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¥Ô¥¢¥Î¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿ºÍ¤Ç´ïÍÑ¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¡§¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢²»Âç¤ò½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëº£¤Ç¤Ï´ÊÃ±¤Ê¶Ê¤·¤«ÃÆ¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³ÚÉè¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤ÆÌ¼¤¬¹¥¤¤½¤¦¤ÊÆ¸ÍØ¤òÃÆ¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¼¤Ï²Î¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤¬ÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥¢¥Î¤Î¸°È×¤ò°ì½ï¤Ë¿¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î¤È¤³¤í²»³Ú¤Ï¹¥¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
»ä¼«¿È¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤ºÌÂ¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ì¼¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Æâ¶¶ÌÀÆü¹á¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿²ÃÆ£°½»Ò