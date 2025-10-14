もえのあずきInstagramより

【モデルプレス＝2025/10/14】タレントの“もえあず”こともえのあずきが14日、自身のInstagramを更新。タイトワンピースで美しいスタイルを披露した。

【写真】大食い女王、スタイル際立つタイトワンピ

◆もえのあずき、タイトワンピで大食い


もえのは、「コストコで大食い 新商品のソーセージかるつぉーねたべたよ」とし、寿司やラップサンドを次々と食べる動画を公開。そして、水色のタイトなワンピースを着こなし、大食いをしながらも華奢なスタイルを披露していた。

◆もえのあずきの動画に反響


この投稿にファンからは「大食いしてても体形キープしててすごい」「スタイル良すぎ」「食べても細いの憧れる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】