大食い女王・もえのあずき、タイトワンピでの大食い動画に反響「スタイル良すぎ」「体形キープしててすごい」の声
【モデルプレス＝2025/10/14】タレントの“もえあず”こともえのあずきが14日、自身のInstagramを更新。タイトワンピースで美しいスタイルを披露した。
【写真】大食い女王、スタイル際立つタイトワンピ
もえのは、「コストコで大食い 新商品のソーセージかるつぉーねたべたよ」とし、寿司やラップサンドを次々と食べる動画を公開。そして、水色のタイトなワンピースを着こなし、大食いをしながらも華奢なスタイルを披露していた。
この投稿にファンからは「大食いしてても体形キープしててすごい」「スタイル良すぎ」「食べても細いの憧れる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
