ジェジュン、日本でも人気のスキンケアブランド「MEDIHEAL」のグローバルモデルに抜擢

歌手ジェジュンが、スキンケアブランド「MEDIHEAL（メディヒール）」のグローバルモデルに抜擢された。

【写真】ジェジュンの“美麗横顔”にファン騒然

去る10月10日、「MEDIHEAL」の公式SNSを通じて、「GUESS WHO」イメージが公開され、ファンの期待感を高めた。そして13日、公式的に新たなブランドモデルとしてジェジュンを公開し、熱い反応が続いた。

「MEDIHEAL」は、代表的な韓国のスキンケアブランドで、代表的な肌の効能別パッドやパックをはじめ、高い品質の製品で海外市場でも人気を博している。

（写真＝「MEDIHEAL」）ジェジュン

ジェジュンは、韓国を越えてアジアを代表するK-POPアーティストで、歌手のほかにもバラエティ、演技、プロデューサーなど、多方面で活躍し、さまざまな年齢層のファンを保有している。

ジェジュンをモデルに抜擢した「MEDIHEAL」は、「ジェジュンはデビュー23年目であるにも関わらず、変わらないビジュアルを見せており、より多彩な魅力を描いているアーティストであるだけに、『MEDIHEAL』の革新と製品力を備え、長らく多くの顧客に愛されている点とよく合い、より多様な姿でシナジー効果を発揮することができると期待する」と伝えた。

なお、ジェジュンは来る10月17日、日本で新しいアルバム『Rhapsody』をリリース予定だ。

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc〜en〜CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした7人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。