「上上津役」はなんて読む？「上」が2文字続いてるけど...読み方は違います！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「上上津役」はなんて読む？

「上上津役」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、福岡県の地名です。 いったい、「上上津役」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「かみこうじゃく」でした。 上上津役は、福岡県北九州市八幡西区に位置しています。 八幡西区には、「曲里の松並木」と呼ばれる江戸時代に徳川幕府が全国の街道に松や杉を植樹させた名残の松並木があります。 長崎街道で栄えた宿場で筑前六宿のひとつにも数えられており、北九州市八幡西区の黒崎宿と木屋瀬宿の間に美しい景観が広がっているんだとか。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典オンライン』

・『北九州ライフ』

ライター Ray WEB編集部