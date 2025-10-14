「된장국（テンジャンクッ）」の意味は？わからなかったら答えをチェック！
韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「된장국（テンジャンクッ）」の意味知ってる？
「된장국（テンジャンクッ）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、日本でもおなじみの汁ものですよ。
「된장국（テンジャンクッ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「（韓国式）味噌汁」でした！
「된장국（テンジャンクッ）」とは、「（韓国式）味噌汁」を意味しています。
日本の味噌汁と韓国の「된장국（テンジャンクッ）」の違いは味噌にあります。
韓国の味噌は「된장（テンジャン）」と呼ばれ、大豆を半日以上水につけた後、すり潰したうえで壺に入れて10日以上放置することで完成するそうですよ。
あなたはわかりましたか？
覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部