「된장국（テンジャンクッ）」の意味は？わからなかったら答えをチェック！

「된장국（テンジャンクッ）」の意味知ってる？ 「된장국（テンジャンクッ）」という言葉を聞いたことはありますか？ ヒントは、日本でもおなじみの汁ものですよ。 「된장국（テンジャンクッ）」はどういう意味なのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「（韓国式）味噌汁」でした！ 「된장국（テンジャンクッ）」とは、「（韓国式）味噌汁」を意味しています。 日本の味噌汁と韓国の「된장국（テンジャンクッ）」の違いは味噌にあります。 韓国の味噌は「된장（テンジャン）」と呼ばれ、大豆を半日以上水につけた後、すり潰したうえで壺に入れて10日以上放置することで完成するそうですよ。 あなたはわかりましたか？ 覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！ ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》

