¥×¥é¥¤¥à1¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢1/6¥¹¥±ー¥ë¥¹¥¿¥Á¥åー¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¥Þ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥ó µ´ÌÇ¤Î¿Ï ãÞÌçÃº¼£Ïº & ãÞÌçÇ©Æ¦»Ò¡×Í½Ìó³«»Ï
¡¡¥×¥é¥¤¥à1¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Á¥åー¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¥Þ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥ó µ´ÌÇ¤Î¿Ï ãÞÌçÃº¼£Ïº & ãÞÌçÇ©Æ¦»Ò¡×¤ÎÍ½Ìó¤ò10·î14Æü¤«¤é12·î15Æü¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ì¥®¥å¥éーÈÇ¤¬159,390±ß¡¢¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥ÈÈÇ¤¬207,790±ß¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤è¤êãÞÌçÃº¼£Ïº¤ÈãÞÌçÇ©Æ¦»Ò¤¬¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¥Þ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥ó¡×¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¡£Ëå¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤áµ´¼í¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿·»¡¢µ´¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿Í´Ö¤ò¼é¤ëËå¤Î»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀï¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤¬1/6¥¹¥±ー¥ë¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÆÉô¤ÎÂ¤·Á¤ÈºÌ¿§¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î°õ¾Ý¤Ë3¼¡¸µ¤Î¼Á´¶¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¤â¤Î¡£Î¾¼Ô¤Î´éÎ©¤Á¤Ï¡¢ÑÛ¡¹¤·¤µ¤È¾¯Ç¯´üÆÃÍ¤Î½À¤é¤«¤µ¤òåÌÌ©¤ËÀß·×¡£¤Ï¤¿¤á¤¯±©¿¥¤ÈÃåÊª¤â¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÌæÍÍ¤òÃ°Ç°¤ËÂ¤·Á¤·¡¢2.5¼¡¸µ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆºÌ¿§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èþ¤·¤¤¿å¤Î¿§¹ç¤¤¤Ç»Å¾å¤²¤¿¸ÆµÛ¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡¢ÌÚ¤È¹Ý¤Î½Å¸ü´¶¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ùー¥¹¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÍ×ÁÇ¤Ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥ÈÈÇ¤Ë¤Ï¡¢»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤ëÃº¼£Ïº¤ÈÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿Ç©Æ¦»Ò¤Î´¶¾ð¤ÎÆ°¤¤òÉ½¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¸ò´¹ÍÑÆ¬Éô¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£Ç©Æ¦»Ò¤Ë¤Ï·ìµ´½Ñ¡ÖÇú·ì¡×¤òÈ¯¸½¤¹¤ëÏÓ¤âÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾ã»Ò¤äï±òí¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊÀ¤³¦¥â¥Áー¥Õ¤ÎÇØ·Ê¥¹¥¿¥ó¥É¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¤¥à1¥¹¥¿¥¸¥ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤Ç¡¢ÅÜ¤ê¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÃº¼£Ïº¤ÎÆ¬Éô¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Üー¥Ê¥¹ÈÇ¡×¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
Ãè¤ËÉñ¤¦Ç©Æ¦»Ò¡¢ÂçÃÏ¤òÆ§¤ß¤·¤á¤ëÃº¼£Ïº¡¢Âç¤¤¯¤¦¤Í¤ëÀ¸À¸Î®Å¾¤ÎÎ¶¤ò½Ä¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¶õ´Ö¤Î¹â¤µ¤È±ü¹Ô¤¤ò±é½Ð¡£¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë½Ö´Ö¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉ½¸½
¥³¥ó¥»¥×¥È¥Þ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥ó µ´ÌÇ¤Î¿Ï ãÞÌçÃº¼£Ïº & ãÞÌçÇ©Æ¦»Ò
¥ì¥®¥å¥éーÈÇ/¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥ÈÈÇ/¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Üー¥Ê¥¹ÈÇ ¶¦ÄÌÆâÍÆ
¡Ú¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡Û
PRIME1STATUE
¡Ú¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥ÈÌ¾¡Û
¥³¥ó¥»¥×¥È¥Þ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥ó
¡Ú¥·¥êー¥ºÌ¾¡Û
µ´ÌÇ¤Î¿Ï
¡ÚÈÎÇä¸µ¡Û
¥×¥é¥¤¥à1¥¹¥¿¥¸¥ª
¡ÚÈ¯ÇäÍ½Äê¡Û
2026Ç¯8·î～2026Ç¯11·îº¢¤òÍ½Äê¡ÊÀ½Â¤¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡Ë
¡ÚÁÇºà¡Û
¥Ý¥ê¥¹¥Èー¥ó¡Ê°ìÉô¤ËÊÌÁÇºà»ÈÍÑ¡Ë
¡ÚÍ½Ìó´ü´Ö¡Û
10·î14Æü～12·î15Æü¤Þ¤Ç
¥³¥ó¥»¥×¥È¥Þ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥ó µ´ÌÇ¤Î¿Ï ãÞÌçÃº¼£Ïº & ãÞÌçÇ©Æ¦»Ò ¥ì¥®¥å¥éーÈÇ
¡Ú¾¦ÉÊ¥³ー¥É¡Û
CMDSKY-01
¡ÚÍ½Äê²Á³Ê¡Û
159,390±ß
¡ÚÈÎÇä¿ôÎÌ¡Û
¸åÆüÈ¯É½
¡ÚÀ½ÉÊ»ÅÍÍ¡¦ÉÕÂ°ÉÊ¡Û
¡¦ÆÃÀ½¥Ùー¥¹
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û1/6 Scale
56¡ß41¡ß35cm¡ÊÁ´¹â¡ßÁ´Éý¡ß±ü¹Ô¡Ë
¡ÚJAN¥³ー¥É¡Û
4582647122704
¡Ú½ÅÎÌ¡Û
12.5㎏
¥³¥ó¥»¥×¥È¥Þ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥ó µ´ÌÇ¤Î¿Ï ãÞÌçÃº¼£Ïº & ãÞÌçÇ©Æ¦»Ò ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥ÈÈÇ
¡¡¥ì¥®¥å¥éーÈÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤ëÃº¼£Ïº¤ÈÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿Ç©Æ¦»Ò¤Î´¶¾ð¤ÎÆ°¤¤òÉ½¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¸ò´¹ÍÑÆ¬Éô¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£Ç©Æ¦»Ò¤Ë¤Ï·ìµ´½Ñ¡ÖÇú·ì¡×¤òÈ¯¸½¤¹¤ëÏÓ¤âÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¥³ー¥É¡Û
CMDSKY-01UT
¡ÚÍ½Äê²Á³Ê
207,790±ß
¡ÚÈÎÇä¿ôÎÌ¡Û
¸åÆüÈ¯É½
¡ÚÀ½ÉÊ»ÅÍÍ¡¦ÉÕÂ°ÉÊ¡Û
¡¦Ãº¼£Ïº
¡¾Æ¬Éô¡ß2¡Ê¿¿´é¡¢¿©¤¤¤·¤Ð¤ê¡Ë
¡¦Ç©Æ¦»Ò
¡¾Æ¬Éô¡ß2¡Ê¿¿´é¡¢ÅÜ¤ê¡Ë
¡¾±¦ÏÓ¡ß2¡Ê³«¤¼ê¡¢Çú·ì¡Ë
¡¦ÇØ·Ê¥¹¥¿¥ó¥É
¡¦ÆÃÀ½¥Ùー¥¹
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û1/6 Scale
56¡ß41¡ß35cm¡ÊÁ´¹â¡ßÁ´Éý¡ß±ü¹Ô¡Ë
57¡ß42¡ß47cm¡ÊÁ´¹â¡ßÁ´Éý¡ß±ü¹Ô¡Ë¡ÊÇØ·Ê¥¹¥¿¥ó¥ÉÀßÃÖ»þ¡Ë
¡ÚJAN¥³ー¥É¡Û
4582647122711
¡Ú½ÅÎÌ¡Û
13.4㎏
¥³¥ó¥»¥×¥È¥Þ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥ó µ´ÌÇ¤Î¿Ï ãÞÌçÃº¼£Ïº & ãÞÌçÇ©Æ¦»Ò ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Üー¥Ê¥¹ÈÇ
¡¡¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥ÈÈÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÅÜ¤ê¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÃº¼£Ïº¤ÎÆ¬Éô¤¬ÉÕÂ°¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¥³ー¥É¡Û
CMDSKY-01UTS
¡ÚÍ½Äê²Á³Ê¡Û
207,790±ß
¡ÚÈÎÇä¿ôÎÌ¡Û
400
¡ÚÀ½ÉÊ»ÅÍÍ¡¦ÉÕÂ°ÉÊ¡Û
¡¦Ãº¼£Ïº
¡¾Æ¬Éô¡ß2¡Ê¿¿´é¡¢¿©¤¤¤·¤Ð¤ê¡Ë
¡¾¥Üー¥Ê¥¹ÆÃÅµ¡§Æ¬Éô¡ÊÅÜ¤ê¡Ë
¡¦Ç©Æ¦»Ò
¡¾Æ¬Éô¡ß2¡Ê¿¿´é¡¢ÅÜ¤ê¡Ë
¡¾±¦ÏÓ¡ß2¡Ê³«¤¼ê¡¢Çú·ì¡Ë
¡¦ÇØ·Ê¥¹¥¿¥ó¥É
¡¦ÆÃÀ½¥Ùー¥¹
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û1/6 Scale
56¡ß41¡ß35cm¡ÊÁ´¹â¡ßÁ´Éý¡ß±ü¹Ô¡Ë
57¡ß42¡ß47cm¡ÊÁ´¹â¡ßÁ´Éý¡ß±ü¹Ô¡Ë¡ÊÇØ·Ê¥¹¥¿¥ó¥ÉÀßÃÖ»þ¡Ë
¡ÚJAN¥³ー¥É¡Û
4582647122728
¡Ú½ÅÎÌ¡Û
13.5㎏
(C)¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ufotable
¢¨Ç©Æ¦»Ò¤Î¡ÖÇ©¡×¤Ï¡Ö¥Í¡Ü¼¤¡×¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Üー¥Ê¥¹ÈÇ¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¤¥à1¥¹¥¿¥¸¥ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£