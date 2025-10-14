人は「人以外」と愛し合うことはできるのか？ 人間と動物との性愛を描く『聖なるズー』で鮮烈なデビューを果たしたノンフィクションライター・濱野ちひろさんが次に選んだテーマは「人と無機物のセックス」。10月16日発売の話題作『無機的な恋人たち』より一部を抜粋して、紹介する。

アメリカ・デトロイトで暮らすデイブキャットという男性は、もう25年ものあいだ、ラブドールであるシドレという「女性」と結婚している。シドレは名前だけでなく、性格設定や詳細な背景など、数々のエピソードからなるパーソナリティを持っている。

ドールたちに僕が所有されている

デイブキャットは自分のセクシュアリティを「ロボセクシュアル」と説明する。ロボセクシュアルとは、ロボットやアンドロイド、ガイノイド、サイボーグ、ヒューマノイドなどに惹かれるセクシュアリティのことだ。彼が自分自身の性を自覚したのは17歳のころだという。

また、彼は自分を「ドールの夫」と称する。これはフェティッシュではなく、愛を基盤とした関係だという主張でもある。間違っても「ドール・オーナー」と言ってはならない。「ドールを所有する」という考え方が彼にとってはおぞましいからだ。

「どちらかといえば、ドールたちに僕が所有されているんだからね。ドール・オーナーという言い方は良くない。人間関係に置き換えてごらん。どんなにその考えが忌まわしいかわかるから」

彼とシドレの指には、「シンテティックな愛は永遠に続く」と刻印されたおそろいの指輪が嵌められている。デイブキャットの傍でシドレは微笑みを崩さないで座っている。彼は自然な形でシドレの太ももに手を置き、ときどき彼女に話しかけながら私との会話に応じる。

「シドレはいまいくつなんだっけ？」

と聞くと、デイブキャットは彼女の耳を両手で塞ぎ、声を潜めて、

「47歳」

と答えた。

「彼女は年齢を気にしているから！」

こういう仕草がわざとらしくなくできるのは、これが演技ではないからだろう。彼は本気でシドレとの現実を生きているのだ。

二重の現実

デイブキャットの周りでは、現実が二層になっている。一層目は誰の目から見てもわかりやすい事実、つまりシドレは等身大人形で、喋ることもなければ動くこともないという現実。二層目はデイブキャットが生きている私的な日常で、シドレと会話し、なにかしらのやり取りがあり、それが日々更新されているという現実。その二層の現実の間を、デイブキャットは自由に行き来している。その自在さは、彼が完全に正気であることを裏付けてもいる。

デイブキャットとシドレは夫妻だが、モノガミー（一夫一婦制）ではない。デイブキャット宅にはシドレとの共通の愛人エレーナ、恋人のダイアンやガールフレンドのウルスラ、そしてミス・ウィンターがいる。ミス・ウィンターとはただの友達で、セックスはしたことがない。その理由は「シドレが嫌がるから」といったもの、つまり第二の現実の層に当たるものではなく、「ミス・ウィンターの材質がどうしても好きになれないのと、関節を固く保っておきたいから」という、第一の現実の層に当たるものである。彼のこういった感覚の正直さが私には面白く感じられる。

デイブキャットは等身大人形との暮らし、つまり第二の現実の層にどっぷりと浸りきっているわけではない。彼は人間関係の構築もうまい。人に対して礼儀正しく、優しい。そして週に1度以上は「オーガニクス」（注：有機体＝人間のこと。デイブキャット独特の言い回し）の友人たちや、選択家族の仲間たちと過ごす。メールやチャット、オンラインビデオでの会話も含めれば人間とのやりとりにたっぷり時間をかけている。彼は第二の現実に引きこもることなく、第一の現実も同様に大切にしているのだ。

ラブドールとの「本物で現実」の関係

あるときステフはデイブキャットについてこう言った。

「いつも自分に満足していて、落ち込んだりしていないし、だから朗らかで安定していて、話しやすいよね」

私もその意見には同感だ。私はステフに聞いた。

「もしも日本で暮らしていたら、デイブキャットはモテると思う。日本に遊びに来て、彼女ができたらどうする？」

するとステフは言った。

「それはないと思うわ。シドレのことをわかってくれる人がいれば大丈夫かもしれないけれど、デイブキャットの第一のパートナーは絶対的にシドレで、それを超えられる人はいないと思う。シドレは人形ではあるけれど、デイブキャットとシドレの関係性は本物で現実だからね」

「シドレとの関係性は本物で現実」、というひとことほど、この一組のカップルをうまく説明するものはないだろう。シドレは等身大人形だが、それがデイブキャットをがっかりさせることは決してない。シドレは人間の誰かの代わりではない。シドレは人形のシドレでなくてはならないのだ。そのシドレとの関係を、デイブキャットは日々育んでいる。

言葉も喋らぬ人形と、なぜ「本物で現実」の関係が築けるのか、と思う人もいるだろう。動植物も言葉を持たないが、私たちは彼らと日々交流を続ける。ときに話しかけ、ときに触ったり撫でたりし、水や食料、肥料を与える。そのようなやり取りを続けると、そこに関係性が生まれていく。長く続くほど思い入れも深くなり、関係性は濃くなる。シドレには動植物のようにわかりやすい「いのち」はないが、デイブキャットが話しかけ続ける限り、また、彼女からインスピレーションを受けてなにかを思いつく限り、あるいはボディにメンテナンスの必要が生じ、それに対応したりなどする限り、そこには交流があり感情があり、関係性が生じていく。問題は対象の生命のあるなしではなく、人間の、相手に対する思いの深さ、つまり相手をどれほどくまなく観察し、どれほど心に留めるかなのだと思う。

＊

