14日の静岡県内は気温がぐっと下がり涼しくなった地域も多くなりましたが、そんな中、楽しみなのが“秋の味覚”2025年の旬ものはどうなのでしょうか。



（記者）

「正午過ぎの静岡駅前です。雨が降っていて風が吹くととても寒いです。歩いている人も多くは長袖を着ています」



断続的に雨が降った14日の静岡県内。



前日は30℃を超える真夏日となった地点が多くありましたが、14日は一転。13日から10℃ほど低くなる地域も出る中…、稲取や石廊崎では今シーズン最低となる気温を記録しています。





（静岡市民）「少しずつ秋が来てると感じる。服装選びに迷う。きのうは半袖も良かったが、きょうは長袖でね」（滋賀から）「旅行で来ているが半袖と長袖持ってきて長袖にした。滋賀の方が寒い…」気温の低下とともにこの時季、食べたくなるのが…「秋の味覚」です。（赤ずきんちゃんのおもしろ農園 赤堀 和博 園長）Q.なんの畑？「ここはサツマイモです。収穫がはじまったところ」これは、時季に応じてイチゴやメロンなどの収穫体験ができる農園です。この時季は畑一面「サツマイモ」畑に。10月からサツマイモ堀り体験をスタートしましたが、2025年は雨が少なかったことで、ここまで苦労もあったようです。（赤ずきんちゃんのおもしろ農園 赤堀 和博 園長）「元々サツマイモは水があまり必要ない作物だが、根が張ってツルを伸ばす時は、多少の水はほしい。多少でなく全然雨が降らなかった。それが大変でスプリンクラーなどの水やりを頑張った」2025年の出来栄えも上々で、この涼しさが、おいしさを後押ししてくれているようです。（赤ずきんちゃんのおもしろ農園 赤堀 和博 園長）Q.寒さに期待？「順調に涼しくなってくれるとありがたい。『おイモを食べたいな』という…この涼しさになると、焼きイモも売れるようになる」スーパーにも秋が旬の味覚が並び始める中…。（伊藤 薫平 キャスター）「ことし豊漁だというサンマ。一方で中々入荷してこない魚もあるというのです」入荷してこない魚、それは…。ピンク色に輝く今が旬の「秋サケ」です。このスーパーでは…。（田子重西中原店 増田 克己 店長）「普段であれば、このサケのところに一緒に並ぶ予定だったんですけど、ことしは物がなく、高くて、入ってきても少ないようですね」豊漁となっている魚もある中、なぜ獲れないのか。秋サケの漁獲量日本一を誇る北海道。しかし、9月の初競りでついた価格は1キロ11万超え。記録に残る2014年以降で最も高値になったのです。ただ不漁なだけではありません。さらに追い打ちをかけるのが、秋サケを食い荒らす“厄介者”の存在です。（漁師）「網を食い破るというか…すいっと入ってくる。（秋サケの）量は去年に較べたらうちは10分の1くらいかな」見た目のかわいさと裏腹に、漁師を悩ませているのがアザラシなのです。国は、アザラシの捕獲に乗り出していますが、漁師によると、対策が追いついていないといいます。“不漁”と“アザラシ”…二重で大打撃を受ける秋サケ。イクラについても、今後、年末年始に向け需要が高まりますが、不漁の影響の長期化が懸念されています。