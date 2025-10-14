万博ドイツ館「サーキュラーちゃん」ぬいぐるみオークションに反響 20万円を超えどよめきからの「財力の差」「ハァ？？？？？」
大阪・関西万博が13日に閉幕した。今回の万博では、ミャクミャクだけでなく、あらゆるキャラクターが人気となった。ドイツ館の「サーキュラーちゃん」は人気が高く、このほど実施されたぬいぐるみオークションは、すごい結果となった。
【写真】ドイツ館が感謝…ミャクミャク＆サーキュラーちゃんの3ショット
閉幕直前の10月12日に「グランド・サーキュラー・オークション」が開催。「ここでしか手に入らない、非売品の30cmサーキュラーぬいぐるみ（試作品）5体をオークション形式で出品いたします」と案内されていた。収益は、すべて寄付されるという。
5色のサーキュラーちゃんぬいぐるみが、順番に出品された。3万円スタート、5000円単位。20万円に達すると「おお〜」とどよめき。しかし、どんどん高値がつき、はるか上の決着となった。なんと、1体55万円〜最高77万円。
これに対して、さまざまな反応。「自分なら一番最初の3万しか出せない」「いや〜欲しかったんですが財力の差を見せつけられましたね…」「サーキュラーちゃんぬいオークション最高額77万と聞いてハァ？？？？？」「世の中、不景気って言っても、お金あるところにはあるもんですね」といった声も寄せられている。
