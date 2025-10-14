首相指名選挙に向けて、野党側の動きも激しくなっています。野党3党の幹事長が統一候補の擁立などをめぐり14日午後、会談を行います。

国会から中継です。

まもなく立憲民主党、日本維新の会、国民民主党の3党の幹事長会談が始まります。

立憲民主党の安住幹事長は、候補の一本化に自信をのぞかせています。

立憲民主党 安住幹事長

「個々の政策について聞かれたら、私なりにきちっとお答えします。それは障害になるとは思ってませんから」

この後の会談で、立憲民主党は首相指名選挙で「玉木氏の名前を書く事も選択肢」と伝えるとみられます。立憲民主党は国民民主、維新に協力を呼びかけ、玉木氏での一本化を目指しています。野田代表ではなく玉木氏を選んだ事について、安住幹事長は「自民党よりはるかに本気だ、本気に勝ちに行っている」と述べました。

立憲の呼びかけに対して、玉木代表は会見で「政策本位で判断する」と繰り返しています。玉木代表は基本戦略で一致できる事を条件としていて、立憲側がどういう姿勢を示すかがポイントとなります。

立憲民主党と国民民主党は幹事長レベルの協議を行った上で、今後、党首会談を行う予定です。

一方、日本維新の会は、今は「様子見」の立場です。まずは、立憲・国民民主の足並みがそろうかを見極める考えです。

玉木氏で野党一本化が成立した場合、政権交代につながる可能性もある中、交渉がまとまるのか、そのタイムリミットはあと1週間となりそうです。