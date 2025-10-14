グランディールの期間限定チーズパン、カマンベール＆チェダーが登場！

京都の老舗ベーカリー「グランディール」から、2025年11月1日（土）より期間限定で新作パンが登場します！「チーズ」をテーマにした新商品は、カマンベールチーズやチェダーチーズが香る、絶品のラインナップ。中でも人気の『京生ちぎりパン～カマンベール＆チェダー～』は、お酒とのペアリングにもぴったりな大人の味わいが魅力です。その他にも、スコーンやシュトーレンなど、クリスマスシーズンにぴったりな商品も。

チーズづくしの新作パン、登場！

京生ちぎりパン～カマンベール＆チェダー～

ベーグル～マルゲリータ～

フロマージュパンツェロッティ

2025年11月1日より、グランディールの店舗で販売される新作パンは、どれもチーズの魅力を存分に引き出したラインナップ。

『京生ちぎりパン～カマンベール＆チェダー～』は、もっちりとした生地にカマンベールチーズとチェダーチーズを練り込み、ブラックペッパーでアクセントを加えた大人の味わいのパンです。

さらに、ピザの定番“マルゲリータ”をベーグルで表現した『ベーグル～マルゲリータ～』。

そしてサクサクの生地からトロリとチーズが溢れる『フロマージュパンツェロッティ』など、どれも食欲をそそる美味しさが詰まっています♪

クリスマスにもぴったり！季節限定スイーツも

カルダモンスコーン

シュトーレン ホール

寒い季節にぴったりなスイーツも登場！『カルダモンスコーン』は、シナモンとカルダモンの香りが広がる、まるでチャイのような風味を楽しめる一品です。

ホワイトチョコとビスケットトッピングで、冬のティータイムにぴったり。さらに、クリスマスの定番『シュトーレン』もお目見え。

ドライフルーツとローマジパンを贅沢に使用した本格的なシュトーレンは、少しずつスライスして楽しむアドベントに最適です。この冬、グランディールの新作パンで心温まるひとときを♪

チーズと共に楽しむ、最高のペアリング体験

『京生ちぎりパン～カマンベール＆チェダー～』は、ワインやビールとのペアリングにもおすすめの一品。

カマンベールチーズのクリーミーな味わいとチェダーチーズのまろやかなコクが絶妙にマッチし、ブラックペッパーがその風味を引き立てます。

お酒と一緒に楽しむことができるので、大人のリラックスタイムにもぴったり。グランディールのチーズづくしなパンは、昼食やおやつにも、もちろんお酒のお供にも大活躍！

グランディールで味わう、期間限定のチーズパン＆スイーツ

京都の老舗ベーカリー「グランディール」が贈る、チーズづくしの期間限定パンは、どれも一度食べたら忘れられない美味しさ。

『京生ちぎりパン～カマンベール＆チェダー～』をはじめ、ピザやスイーツの定番が新たな形で登場し、どれも季節感たっぷりな味わいです。

寒くなる季節にぴったりな心温まるパンを、ぜひお近くのグランディールでお楽しみください！11月1日（土）より販売開始なのでぜひチェックしてみて♪