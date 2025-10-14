◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ドジャース2-1ブリュワーズ(日本時間14日、アメリカンファミリー・フィールド)

最大のピンチを招き降板した佐々木朗希投手にチームメートらが気遣いを見せました。

佐々木投手はポストシーズンで、4試合で5回1/3を投げて、わずか1安打、無四球、無失点、2セーブと好成績で新守護神として力を付けていました。しかしこの日、8回無失点好投のブレーク・スネル投手から2点リードの9回に継投すると四球とヒットで1アウト2、3塁のピンチを背負います。続く打者に犠牲フライを打たれ、1点を失うと、さらに四球を与えピンチを拡大。ここで佐々木投手は降板となりました。

チームが勝利した後も浮かない表情の佐々木投手。選手らは勝利のハイタッチのためベンチから出て来ますが、佐々木投手はうつむき気味。スネル投手やキム・ヘソン選手などがそんな佐々木投手に目線を向け、声かけを行いました。

また、ハイタッチの際にはキケ・ヘルナンデス選手がタッチの後に佐々木投手の胸をたたき、健闘をたたえました。