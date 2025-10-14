演歌歌手の山本譲二が、１４日、都内で行われた、浅草の現役車夫３人組ユニット・東京力車の「『俺らしく・・・』追走盤」（１５日発売）発売記念イベントにサプライズ登場した。同曲の作詞を手がけた山本は、同じテイチクレコードの大先輩として、後輩達へ激励の言葉を贈った。

この日、東京力車はミニライブと、今年１年の中で頑張った出来事をランキング形式で答えるトークコーナーを実施。１位には「山本譲二さん」と山本の名を挙げて、田井裕一は「山本さんがいなければ僕らはこのステージに立てていません。きょうはいないけど、改めて感謝申し上げます」と楽曲への思いとともに感謝を伝えていた。

すると、山本の代表曲「みちのくひとり旅」が突如流れ、山本が登場。歌い始めると、その瞬間に楽曲が中断され「止めるなよ！」とツッコみ、登場から笑わせた。

山本は３人へ「頑張ってんね、うれしいよ！」と笑顔であいさつ。「なんかドジャース（の試合）を見てて暇だなと思ったら、力車がここでやってるって聞いて来ましたよ」とおどけていた。

同曲において山本は作詞だけでなく、衣装として３人へ「３０台の頃に着ていた」という自前のスーツをプレゼントするなど、献身的に協力している。「あと２カ月ぐらいしたら返して」と冗談交じりに語る場面もあったが「そういうスーツでよければ着て歌って。俺にできることならなんでもさしてもらいたい」と厚いサポートを約束した。

また、激励の言葉として「俺らしく生きろ」と書いた掛け軸も贈呈。石橋拓也が「（この言葉が）特に響く。人力車やりながら歌を歌ってたらバカにされることがあるんです。おまえら中途半端だって言われることもある」と感激しながら悩みを打ち明けると、山本は「やかましいって言っとけ！生きてんだよ一生懸命って！」とバッサリ。男気あふれるエールを送っていた。