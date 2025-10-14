¡ÖÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤«¤éµÞ¤Ë¼ä¤·¤¯¡Ä¡×ÊÄËë°ìÌëÌÀ¤±14Æü¤â²ñ¾ì¶á¤¯¤ËËüÇî¥Õ¥¡¥ó¡¡Âç²°º¬¥ê¥ó¥°°ìÉô¸ø±à¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤¹¤ëÊý¿Ë
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï13Æü¤ËÊÄËë¤·¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤¿14Æü¤â²ñ¾ì¶á¤¯¤ËËüÇî¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
13Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£
ÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÎÅÚÆü¤Ë¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ42Ëü5000¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢12Æü¤Þ¤Ç¤Î°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¿ô¤ÏÌó2529Ëü¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÌëÌÀ¤±¤¿14Æü¡¢²ñ¾ì¤ÎÅì¥²¡¼¥ÈÁ°¤Ç¤ÏËüÇî¥Õ¥¡¥ó¤¬Ì¾»ÄÀË¤·¤½¤¦¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËüÇî¥Õ¥¡¥ó¡§
ºòÆü¤Þ¤Ç¤³¤³¤Ë¿Í¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤ó¤«µÞ¤Ë¼ä¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«È¾Ç¯´Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¡£
Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Î°ìÉô¤ÏÂçºå»Ô¤¬¸ø±à¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£