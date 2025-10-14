¼«Ì±¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î´´»öÄ¹²ñÃÌ¡¡¿ºÍÕ»á¤ÏÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¸«Ä¾¤·¤Ê¤ÉÍ×ÀÁ¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤ë¤«¤É¤¦¤«¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤Ï£±£´Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤È²ñÃÌ¡£Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï¿ºÍÕ»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤ÎÀâÌÀ¤äÆâ³°¾ðÀª¤¬¸·¤·¤¤Ãæ¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢·ûË¡²þÀµ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÄê¶¡µë¤Î£³¤Ä¤ò´ðËÜÍýÇ°¤Ë¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤Ï°ã¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÏ¢·È¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¿ºÍÕ»á¤Ï¡ÖÎëÌÚ´´»öÄ¹¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ë´ðËÜÍýÇ°¤Ï¤Û¤Ü¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤È¡Ë°ìÃ×¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÊý¤«¤é£³ÅÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¸ø¹ñ´´»öÄ¹¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿£±£·£¸Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æà£±£°£³Ëü±ß¤ÎÊÉá¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Î¸ò¾Ä¤òºÆ¤Óµá¤á¤¿¡£
¡¡£²ÅÀÌÜ¤Ï¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Î¤â¤È¤Ç¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨£²£µ±ß£±£°Á¬¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¥Ð¥¹¤Ë¤«¤«¤ë·ÚÌý¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨£±£·±ß£±£°Á¬¡¢¤³¤ì¤òÇ¯Æâ¤ËÍú¹Ô¤Ç¤¤ë¤«¡×¡Ê¿ºÍÕ»á¡Ë
¡¡ºÇ¸å¤Î£³ÅÀÌÜ¤Ï¼«Ì±ÅÞàÀ¯¼£¤È¥«¥Íá¤ÎÌäÂê¡£¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¸øÌÀÅÞ¤Î´Ö¤Ç¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¤äµ¬À©¤Î¤¢¤êÊý¤Î²þÁ±ºö¤ò¼«Ì±ÅÞ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤À¡£
¡¡¿ºÍÕ»á¤Ï¡Ö£±ÅÀÌÜ¤Ï¡ØÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¡£¸øÅÞ´Ö¤ÎÌóÂ«¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤È¡££²ÅÀÌÜ¤Î£±£°£³Ëü±ß¤ÎÊÉ¤ò£±£·£¸Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤¿°ú¤¾å¤²¤È¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¡¢¥×¥é¥¹·ÚÌý»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ï¡Ø¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡Ù¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¤¤¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤ë¤«¤É¤¦¤«¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎëÌÚ»á¤Î²óÅú¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï£³ÅÀÌÜ¤À¡£
¡Ö¸½ºß¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤Ï£·£¶£°£°¤Î»ÙÉô¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ß¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤È¶¨µÄ¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ì¤Ç¤â¡¢¶¨µÄ¤ËÆþ¤ëÁ°¤ËÏ¢Î©¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡Ø¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¡£¤·¤«¤ë¤Ù¤¶¨µÄÂÎ¤òµá¤á¤Æ¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ï¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡££³ÅÀÌÜ¤Ï¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²ñÃÌ¤ÏÎëÌÚ»áÂ¦¤«¤é¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç¼Â¸½¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£Íè½µ¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤Ø¤ÎÅêÉ¼¸Æ¤Ó¤«¤±¤òÎëÌÚ»á¤¬µá¤á¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ºÍÕ»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥êÈÝÄê¤·¤¿¡£