¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û²¬ÅÄÉð»Ë»á¤¬¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÁ´ÂÎ¤ÇÁ°¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î²¬ÅÄÉð»Ë»á¡Ê¸½ÆüËÜ¶¨²ñÉû²ñÄ¹¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥«¥Ê¥ê¥¢·³ÃÄ¤È¤Î°ìÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â¡´ï¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à£Á£É¥Ð¥¤¥ª¥á¥Ç¥£¥«¥ë¼Ò¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬È¯É½²ñ¤¬Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢²¬ÅÄ»á¤Ï¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£ºÆÀ¸°åÎÅ¤òÄÌ¤¸¡¢À¤³¦½é¤Î¿Í¹©¿´Â¡¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÀèÅ·À¿´¼À´µ¤Î»Ò¤É¤â¤òµß¤¦¤³¤È¤ò°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â¾Ê¬Ìî¤Ç¤â³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë²¬ÅÄ»á¤À¤¬¡¢Æ±Æü¸á¸å£·»þÈ¾³«»ÏÍ½Äê¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¦¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤ò¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤¹¤ë¡£Ä¾¶á¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¡Ê£±£°Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¡Ë¤Ï£²¡½£²¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡£¡ÖÆüËÜ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤Î¥±¥¬¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡£¤³¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ÏÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î²áµî£±£³»î¹ç¤ÎÀïÀÓ¤Ï£±£±ÇÔ£²Ê¬¤±¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤â»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¸Ä¿Íµ»¤Ë¤ä¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢Á´ÂÎ¤ÇÁ°¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤½¤³¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯²Æ¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕÁ°¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÈ©¤Ç¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¤È¤Î¸«²ò¤À¡£¡Ö£Õ¡½£²£°¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÆüËÜ¤¬Á°¤«¤é¤¹¤´¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤¤¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦ÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢º£Æü¤Î»î¹ç¤ÎÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤Ê¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Áê¼ê¤Ç¤âÁ°¤¬Àª¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤ä¤é¤ì¤ë¡£º£Æü¤ÏÁ°¤«¤é¤¤Á¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£