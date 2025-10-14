¥¸ー¡¦¥¹¥êー¡¢Á°´üºÇ½ª¤ÏÀÖ»ú½Ì¾®¤ÇÃåÃÏ¡¢º£´ü¶ÈÀÓ¤ÏÈó³«¼¨
¡¡¥¸ー¡¦¥¹¥êー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <3647> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬10·î14ÆüÂç°ú¤±¸å(16:45)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯8·î´ü¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï3²¯1500Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°¤Î´ü¤Ï7²¯4200Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤·¡¢4´üÏ¢Â³ÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢26Ç¯8·î´ü¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤Ï³«¼¨¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë6-8·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï8900Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï4²¯6400Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-408.3¡ó¢ª-215.4¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
