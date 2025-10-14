大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（26）が、ナ・リーグ優勝決定シリーズのロースター（出場選手登録枠）入りし、韓国メディアが沸いた。

9回に抑えで登場の佐々木は犠牲フライで1失点

ドジャースは2025年10月14日（日本時間）、敵地アメリカンファミリー・フィールドでリーグ優勝決定シリーズ第1戦を行い、ナ・リーグ中地区1位ミルウォーキー・ブリュワーズを2−1で破った。

試合は0−0で迎えた6回、1死走者なしの場面でフレディ・フリーマン内野手（36）が、ライトスタンドに先制のソロ本塁打を叩き込んだ。

1点リードの9回には、1死満塁のチャンスでムーキー・ベッツ内野手（33）が四球を選んで押し出し。2点リードの9回裏に、佐々木朗希投手（23）がマウンドに上がったが、四球と2塁打で1死2、3塁のピンチを招き、犠牲フライで1点を失った。

なおも、ピンチが続き、2死1、3塁からブレーク・トライネン投手（37）が、佐々木の後を継いだ。トライネンは四球を与え、2死満塁とピンチを広げるも、最後は空振り三振で仕留め、勝利をものにした。

韓国期待のキムは、この日もスタメンから外れた。結局、途中出場の機会はなく、ベンチを温め続けた。

キムは、ワイルドカードシリーズ、地区シリーズに続いて、リーグ優勝決定シリーズでもロースター入りを果たした。米メディアの予想では、当落線上にいるとされ、ロースター入りが危ぶまれたが、代走、守備固め要員として出場枠を勝ち取った。

「PSは1試合しか出場していないが、そのインパクトは大きかった」

この日、出場の機会こそなかったが、地元スポーツメディア「SPOTVNEWS」（ウェブ版）は、「キム・ヘソン、飛行機だけ一緒に乗ったわけじゃなかった...ドジャース1030億ウォンのリリーフは落選」などのタイトルで、キムのロースター入りを誇らしげに報じた。

タイトル中のリリーフ投手、タナー・スコット投手は昨オフ、4年7200万ドル（約106億円）でパドレスからドジャースに移籍。ポストシーズンでは、地区シリーズ途中に下半身の腫瘍摘出手術を受けるため戦線離脱し、大リーグ規則によりリーグ優勝決定シリーズの枠から外れた。

キムのポストシーズンの出場は、10日に行われたフィラデルフィア・フィリーズとの地区シリーズ第4戦の1試合のみ。延長11回に代走として起用され、2死満塁からの投手ゴロでサヨナラのホームを踏んだ。チームは、この勝利でリーグ優勝決定シリーズにコマを進めた。

「SPOTVNEWS」の記事では、「これまでのポストシーズンでは1試合しか出場していないが、そのインパクトは大きかった」と、ポストシーズンデビュー戦を振り返り、「『ヘソン特急』の縦横無尽の疾走を、リーグチャンピオンシップシリーズ（LCS）でも見られる」と期待を寄せた。

1勝を先取したチームは、15日（日本時間）に敵地アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとシリーズ第2戦を行う。ドジャースは、山本由伸投手（27）が先発を予定している。