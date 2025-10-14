10月12日、全日本テニス選手権の男子シングルス決勝戦を観戦された佳子さま。佳子さまは眞子さんから受け継がれ、日本テニス協会の名誉総裁を務められている。表彰式では優勝した田口涼太郎選手に天皇杯を授与し、「おめでとうございます。本当に良いプレーでした」とお声がけされた。

この日、佳子さまは「CELFORD」の26400円のツイードのセットアップをお召しになっていた。シンプルな印象のこちらのお召し物に合わせられてか、御髪にはピンクベージュの巨大なお花のヘッドドレスが。

「耳くらいの大きさの薔薇のモチーフが4つ付いた華やかなヘッドドレスです。後頭部の約4分の1を占めており、インパクトは抜群。佳子さまはお花のモチーフがお気に入りのようで、8日の滋賀県ご訪問でも、青いお花のコサージュがついたバレッタをお選びになっていました。華やかさと上品さのバランスが絶妙な、佳子さまらしいコーディネートですね」（ファッションライター）

佳子さまのテニス観戦を報じたネットニュースのコメント欄にも、大胆なヘアアクセサリーに多くの声が寄せられていた。

《佳子内親王の花飾り、とても素敵ですね。 優勝に華を添えるようです》

《バラのヘッドドレスが素敵。くすんだ黄味のあるピンクが秋を感じさせてシックです。 紀子妃殿下の隙の無いスタイルも上品でエレガントですが、佳子様の少し冒険してみるセンスも大好きです》

《お髪のお花がまさに『勝利の女神』感》

「ちなみに、薔薇には本数ごとに花言葉があり、4本は『死ぬまで気持ちは変わらない』という意味だそうです。佳子さまはこのヘアアクセサリーにどんな意味を込められているのでしょうか」（前出・ファッションライター）