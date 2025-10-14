日本色材、上期経常が79％減益で着地・6-8月期も91％減益

日本色材工業研究所 <4920> [東証Ｓ] が10月14日大引け後(17:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比78.8％減の9000万円に大きく落ち込んだが、通期計画の1億3300万円に対する進捗率は67.7％となり、5年平均の66.6％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常損益は4300万円の黒字(前年同期は5700万円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である6-8月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比90.7％減の1500万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の4.7％→0.6％に大幅悪化した。



株探ニュース

