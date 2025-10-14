欧州株 軒並みマイナス圏 欧州株 軒並みマイナス圏

10日の欧州株式市場は軒並みのマイナス圏。世界的なリスク警戒の動きに反応している。



東京時間16:49現在

英ＦＴＳＥ100 9423.23（-19.64 -0.21%）

独ＤＡＸ 24108.66（-279.27 -1.15%）

仏ＣＡＣ40 7871.61（-62.65 -0.79%）

スイスＳＭＩ 12436.14（-48.66 -0.39%）

※英ＦＴＳＥ100、仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



独ダックスは自動車大手フォルクスワーゲン、不動産サービスのヴォノヴィア、ヘルスケアサービスのフレゼニウスなどがしっかりとなっているが、再生可能エネルギーのシーメンスエナジー、自動車部品のコンチネンタル、化学大手シーメンス、軍需大手ラインメタルなどの下げもあって軟調。



英FTは米中関係悪化懸念がコモディティ価格下落懸念につながり、素材が軟調。鉱山大手アングロアメリカン、グレンコア、リオティント、石油メジャーのBPなどが売られている。

