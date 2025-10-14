10日の欧州株式市場は軒並みのマイナス圏。世界的なリスク警戒の動きに反応している。

東京時間16:49現在
英ＦＴＳＥ100　 9423.23（-19.64　-0.21%）
独ＤＡＸ　　24108.66（-279.27　-1.15%）
仏ＣＡＣ40　 7871.61（-62.65　-0.79%）
スイスＳＭＩ　 12436.14（-48.66　-0.39%）
※英ＦＴＳＥ100、仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

独ダックスは自動車大手フォルクスワーゲン、不動産サービスのヴォノヴィア、ヘルスケアサービスのフレゼニウスなどがしっかりとなっているが、再生可能エネルギーのシーメンスエナジー、自動車部品のコンチネンタル、化学大手シーメンス、軍需大手ラインメタルなどの下げもあって軟調。

英FTは米中関係悪化懸念がコモディティ価格下落懸念につながり、素材が軟調。鉱山大手アングロアメリカン、グレンコア、リオティント、石油メジャーのBPなどが売られている。