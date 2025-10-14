アメリカ・ロサンゼルスで活動する壁画アーティストロバート・バルガスさんが10月1日から酒田舞娘を題材に描いていた壁画がこの度、完成しました。



縦3.6メートル、横4.2メートルの巨大なトタン板をキャンパスに筆を振るっているのは、アメリカ・ロサンゼルスを拠点に活動する壁画アーティストロバート・バルガスさんです。

ロサンゼルスの都ホテルの壁に、大リーグの大谷翔平選手の壁画を描いたアーティストとして日本でも知られています。

9日は、壁画の完成を目前に「酒田舞娘」の育成と継承に取り組む芸妓の小鈴さんと、現役の舞娘2人が制作現場に駆け付け仕上げの様子を見守りました。

バルガスさんは、観客の前で作品を描く「ライブペイント」のアーティストとしても活動しており、音楽を流しながら、水性ペンキを絶妙な配合で混ぜ合わせ、かんざしの光沢や舞娘の表情などを手早く生き生きと描いていました。





ロバート・バルガスさん「酒田舞娘はここで長い歴史を持っていて小鈴さんは舞娘文化の素晴らしい伝道者です。酒田舞娘は酒田のまちを形づくる素晴らしく美しいものの1つです。私は小鈴さんたちのために出来ることはないかと考え私のアートが役立つと思いました。」モデルとなった芸妓・小鈴さん「感無量です。もう5年早く描いて頂きたかった。舞娘さんが期間限定なので色んなお嬢さんたちのこれからの目標になるようなかわいい舞娘さんを描いて頂きたいなと思っていましたがイメージ通りのものを描いていただきました。」完成した壁画のタイトルは「ジェネレーション」。当分の間「SAKATANTO」で一般公開された後、市内の酒田舞娘の事務所に飾られる予定です。