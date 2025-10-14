オリンピック、上期経常が赤字転落で着地・6-8月期も赤字転落

Ｏｌｙｍｐｉｃグループ <8289> [東証Ｓ] が10月14日大引け後(17:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常損益は10.7億円の赤字(前年同期は1億円の黒字)に転落した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常損益は1億円の赤字(前年同期は2.6億円の赤字)に赤字幅が縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である6-8月期(2Q)の連結経常損益は8.1億円の赤字(前年同期は0.1億円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の0.3％→-3.3％に大幅悪化した。



