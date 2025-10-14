14日の関東は朝から分厚い雲に覆われています。午後は北部から雨が降り出していて、夜には都心など関東南部でも傘の出番となりそうです。

■夜は都心含め広い範囲で傘の出番

14日の関東は朝から分厚い雲が広がっていて、北部から次第に雨のエリアが拡大中です。このあと、雨の範囲はさらに広がる見込みで、夜には都心含め関東南部でも雨が降り出し、広い範囲で傘の出番となりそうです。

この雨は、あす15日未明にかけて広い範囲で降り続き、その後、北部から次第にやむ見込みですが、南部では通勤・通学の時間帯も本降りの雨の所があるでしょう。



■空気ヒンヤリ 雨と共にさらに肌寒く

14日は、日中もあまり気温が上がらず、奥日光や銚子、横浜では、この秋もっとも低い最高気温を記録しました。東京都心も最高気温は21.3℃と、この時期らしい気温で、冷たい北東風も吹いたため、屋外ではすこし肌寒いくらいでした。

夕方以降はさらに気温が下がり、東京都心でも20℃を下回る予想です。雨も相まって、体感的にはだいぶ肌寒く感じるでしょう。また、あす15日もきょう14日と同じような気温で、すこし肌寒く感じられそうです。日ごとの気温差が大きくなっています。羽織り物なので上手に調整し、体調の管理に十分お気をつけください。