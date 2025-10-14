１４日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２４．２７ポイント（０．６２％）安の３８６５．２３ポイントと３日続落した。

投資家心理が悪化する流れ。米中対立の警戒感が強まっている。米政府が法令違反があったとして中国造船業の調査に乗り出したことに関し、中国商務部は１４日、それに協力したことを理由に韓国造船大手の米子会社に中国との取引を禁じる制裁を発表した。ほか、英メディアが日本時間１４日午後報じたところによると、ベッセント米財務長官は中国がレアアース（希土類）の輸出規制を厳格化したことに関し、世界のサプライチェーン（供給網）が混乱し、世界経済に打撃を与えたと非難している。中国指標も気がかり。あす発表される９月の中国物価統計を見極めたいとするスタンスも、買いを手控えさせる一因となった。消費者物価指数（ＣＰＩ）と生産者物価指数（ＰＰＩ）はそれぞれ、マイナスが続くと予想されている。デフレ脱却の兆しがみられるかが焦点だ。指数は中盤からマイナスに転じ、引けにかけて下げ幅を広げている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの下げが目立つ。携帯端末ＯＤＭ（開発・製造受託サービス）の聞泰科技（６００７４５／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）安、スーパーコンピューター世界大手の曙光信息産業（６０３０１９／ＳＨ）が８．０％安、半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が６．５％安、産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が５．９％安、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が５．７％安で引けた。聞泰科技に関しては、オランダの半導体子会社ネクスペリアの資産や特許が、オランダ政府の命令によって９月３０日に凍結されたことが引き続き売り材料視している。聞泰科技は９日から株式売買を一時停止していたが、１３日に取引を再開。１３日の株価はストップ安を付けていた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：６８８９８１／ＳＨ）が６．８％安。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」が４．３％安と他の指数をアンダーパフォームした。

医薬株も安い。江蘇恒瑞医薬（６００２７６／ＳＨ）が４．０％、薬明康徳（６０３２５９／ＳＨ）が３．８％、浙江華海薬業（６００５２１／ＳＨ）が３．７％、上海復星医薬集団（６００１９６／ＳＨ）が２．０％、昭衍新薬（６０３１２７／ＳＨ）が１．９％ずつ下落した。素材株、自動車株、インフラ関連株、不動産株、証券株なども売られている。

半面、銀行・保険株はしっかり。招商銀行（６０００３６／ＳＨ）が２．９％高、中国工商銀行（６０１３９８／ＳＨ）と中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）がそろって３．２％高、中国平安保険（６０１３１８／ＳＨ）が２．５％高、中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）が２．１％高で引けた。エネルギー株、運輸株、公益株、消費関連株の一角も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．４８ポイント（０．５６％）安の２６０．６９ポイント、深センＢ株指数が８．２６ポイント（０．６１％）安の１３４６．６４ポイントで終了した。

