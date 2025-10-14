µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Öµð¿Í¤È¤Ï¡×¡¡º¤ÏÇ¡Ö¤¨¡ÄÆñ¤·¤¤¤Ê¡×Ìó30ÉÃ¤ÎÄ¹¹Í¤ËËö¤Ë½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤Ë²ñ¾ìÇú¾Ð
¡¡µð¿Í¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç°úÂàÈ¯É½²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¸áÁ°¤ËµåÃÄ¤¬Ä¹Ìî¤Î°úÂà¤òÀµ¼°È¯É½¡£²ñ¸«¤Ï¡¢Ä¹Ìî¤é¤·¤¯½ª»Ï¾Ð¤¤À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÂç4Ç¯¤À¤Ã¤¿06Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¡¢¥Û¥ó¥ÀÆþ¼Ò¸å2Ç¯ÌÜ¤Î08Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤Î»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢2ÅÙ¤È¤âÆþÃÄ¤òµñÈÝ¤·09Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿µð¿ÍÆþ¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÄ¹Ìî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Öµð¿Í¤È¤Ï¡Ä¡×¤Î¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÆñ¤·¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤ÙÄÀÌÛ¡£¡Ö¤¨¡ÄÆñ¤·¤¤¤Ê¡Ä¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¡Ö¾¯¤·¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤ÇÍ£°ì¤ÎÄÀÌÛ¤¬Ìó30ÉÃ´ÖÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÄ¹Ìî¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¥×¥íÌîµå¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡×¡£¼ÁÌä¼Ô¤ò¸«¤Æ¥Ë¥ä¥ê¡£²ñ¸«¾ì¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÎÞ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤®¡¢Âç³Ø±¡¤Ø¤Î¿Ê³Ø¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤âÂ¿¾¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¼ã¤¤Áª¼ê¤ËÂ÷¤¹¡×¡ÖºäËÜ¤ØÂ÷¤·¤¿ÆüËÜ°ì¡×¡Ä¡£²ñ¸«Ãæ¡¢¤º¤Ã¤È¾Ð´é¤Ç¸ÀÍÕ¤òËÂ¤®¡¢¼ÁÌä¼Ô´Þ¤á²ñ¸«¾ì¤ÎÁ´°÷¤¬¾Ð¤¤Çï¼ê¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿¡£²ñ¸«¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï²ñ¾ì¤ËÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥Ê¥¤¥ó¤¬½¸·ë¡£¤½¤Î°ì¿Í°ì¿Í¤ÈÄ¹Ìî¤Ï´¶¼Õ¤Î°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢»×¤¤¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡¡þÄ¹Ìî¡¡µ×µÁ¡Ê¤Á¤ç¤¦¤Î¡¦¤Ò¤µ¤è¤·¡Ë1984Ç¯¡Ê¾¼59¡Ë12·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢º´²ì¸©½Ð¿È¤Î40ºÐ¡£ÃÞÍÛ³Ø±à¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤«¤éÆüÂçÆþ¤ê¡£4Ç¯»þ¤Î06Ç¯Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Î4½äÌÜ»ØÌ¾¤òµñÈÝ¤·HondaÆþ¼Ò¡£08Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤â¥í¥Ã¥Æ¤Î2°Ì»ØÌ¾¤òµñÈÝ¤·¡¢ÍâÇ¯1°Ì¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¡£10Ç¯¤Ë¿·¿Í²¦¡¢11Ç¯¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢12Ç¯¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¡¢11¡Á13Ç¯¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ³ÍÆÀ¡£18Ç¯¥ª¥Õ¤Ë´Ý¤ÎFA¿ÍÅªÊä½þ¤Ç¹Åç°ÜÀÒ¡£22Ç¯¥ª¥Õ¤ËÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¡¢85¥¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£