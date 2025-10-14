浅草で人力車を引く現役俥夫から結成された3人組パフォーマンスユニット「東京力車」が、 「俺らしく･･･」追走盤の発売記念イベントを開催。メンバーの石橋拓也さん、白上一成さん、田井裕一さんが、熱いパフォーマンスを見せました。



【写真を見る】【東京力車】 “山本譲二は男の中の男” 尊敬語るも 譲二さん本人が3人のおねだり「洋服ください」を暴露











トークコーナーでは、「俺らしく･･･」の作詞を手掛けた大先輩・山本譲二さんもサプライズ登場。トーク中に山本さんの名曲「みちのくひとり旅」が流れると、3人は戸惑いの表情。気持ち良く歌いながらステージに現れた山本さんでしたが、良いところでBGMが途切れてしまい “歌わせろよ！” と激しくツッコんで笑いを誘っていました。









囲み取材では、このサプライズについて石橋さんは、 “譲二さんの愛を感じまして、嬉しかったですね。ありがとうございます” と、あらためて感謝。田井さんは “東京力車にとって譲二さんは、ずっと憧れの、男の中の男と思っております。寄り添う部分もあるんですけれど、常に前を向いて走り続けている。その後ろをずっと追いかけて追いついて、追い越したい” と、大先輩への想いを語りました。









そんな田井さんのリスペクト溢れるコメントの後、マイクを持った白上さんは “譲二さんは最初にお会いしたとき本当に怖くて、ビビり散らかしてたんですけど（笑）” と、正直に告白。続けて “本当に優しい方で...” とフォローを入れる白上さんでしたが、石橋さんに “譲二さん、こいつまだビビってます” とバラされ、 “まだビビってるんですけど、すごく大好き” と、どこまでも真っ直ぐに答えていました。

ちなみに、この日3人が着ているスーツは山本さんからもらったものだそう。 “見てくださいよ！” と山本さんにスーツを着こなした姿を見せるなど、3人は大喜びしていましたが、山本さんは “そろそろ返してくれよ” と、おどけていました。

また、山本さんも、 “非常に近い後輩。頑張っている3人を近くでよく見ました。「僕なんかで良ければ、何か役に立つことがあればな」と思っていた” と、東京力車への想いを告白。作詞のオファーは一度断ったそうですが、 “リーダーがしつこく「譲二さんの言葉、俺たち好きなんです。譲二さんの言葉が欲しいんです」と。それで詞を書いて渡したら、すごく喜んでくれましてね...” と、経緯を熱く語る山本さん。最後は山本さんらしく “そういう縁から、「洋服ください」とか「スーツで歌いたいっすよ」みたいな...” と、注文の増えた東京力車に小言を言って笑いで締めていました。







記者から「（山本さんは）頼んだらなんでもやってくれると思っている？」と聞かれた石橋さんは “言い方がちょっと（笑）” と笑っていましたが、 “強いて言うなら、思ってます” と、断言。 “一番嬉しいのは、「力車だからやるんだ」と言ってくれた時。譲二さんにお願いがあったら、なんでも好き放題お願いしたい” と話す石橋さんに、山本さんは、 “俺ができることなら、なんでもさせてもらいたい” と、力強く答えていました。

【担当：芸能情報ステーション】