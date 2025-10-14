©️ABCテレビ

日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



今週は、特別企画「出張！ DAIGOも台所 in 秋の京都」と題し、京都府南部の宇治・城陽エリアからお届けする。



アウトドア体験が楽しめる城陽市のテーマパーク「ロゴスランド」を舞台に、キャンプやバーベキューなど秋の屋外レジャーにオススメのメニューをご紹介。

火曜日は「梅風味の和風焼きそば」を日本料理のプロ・簾達也 先生（辻調理師専門学校）が教える。

「焼きそば」はアウトドア料理の定番！ いつものソース焼きそばもおいしいけれど、少し目先を変えたい時にピッタリな１品「梅風味の和風焼きそば」を作る。城陽市の特産品である梅のさわやかな酸味に、京野菜の代表格・万願寺唐辛子を合わせた１品に「すごくさっぱり食べられておいしい！」とDAIGOも感動！

「梅風味の和風焼きそば」

＜材料（２人分）＞

焼きそば麺 ２玉

豚こま切れ肉 150g

にんじん 60g

万願寺唐辛子 60g

青じそ ５枚

長ねぎ 1/2本

塩 少量

こしょう 適量

サラダ油 適量



☆たれ

梅干し ２個（60g）

昆布茶 大さじ１

酒 大さじ２

みりん 大さじ２

しょうゆ 小さじ１

＜作り方＞

① にんじんは３cm長さ、１cm幅の短冊切りにし、万願寺唐辛子はへたを切って種を取り、斜め５mm幅に切り、長ねぎは小口切り、青じそは１cm角に切り、豚こま切れ肉は３cm幅に切る。



② 梅干しは種を取り、叩いてなめらかになったらボウルに入れ、たれの昆布茶、酒、みりん、しょうゆを混ぜながら加える。



③ 焼きそば麺は水でほぐして水気をきる。



④ フライパンにサラダ油大さじ１を熱し、中火で豚肉、にんじん、万願寺唐辛子を炒め、塩、こしょうをふり、豚肉に火が通ったら取り出す。



⑤ ④のフライパンにサラダ油を足し、焼きそば麺を中火で焼き色をつけ、④を戻し入れて混ぜ、②を加えて強火でからめる。



⑥ 器に盛り、青じそを散らし、長ねぎをのせる。

DAIGO

「うわー、これは絶対おいしいやつだ！梅の風味がすごくいいですね。万願寺唐辛子が結構ピリッとくるから“大人向けの焼きそば”という感じで新鮮ですね」