アウトドア料理の定番「焼きそば」 ソース味から少し目線を変えたいあなたにピッタリの焼きそばとは？
日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」
今週は、特別企画「出張！ DAIGOも台所 in 秋の京都」と題し、京都府南部の宇治・城陽エリアからお届けする。
アウトドア体験が楽しめる城陽市のテーマパーク「ロゴスランド」を舞台に、キャンプやバーベキューなど秋の屋外レジャーにオススメのメニューをご紹介。
火曜日は「梅風味の和風焼きそば」を日本料理のプロ・簾達也 先生（辻調理師専門学校）が教える。
「焼きそば」はアウトドア料理の定番！ いつものソース焼きそばもおいしいけれど、少し目先を変えたい時にピッタリな１品「梅風味の和風焼きそば」を作る。城陽市の特産品である梅のさわやかな酸味に、京野菜の代表格・万願寺唐辛子を合わせた１品に「すごくさっぱり食べられておいしい！」とDAIGOも感動！©️ABCテレビ
「梅風味の和風焼きそば」
＜材料（２人分）＞
焼きそば麺 ２玉
豚こま切れ肉 150g
にんじん 60g
万願寺唐辛子 60g
青じそ ５枚
長ねぎ 1/2本
塩 少量
こしょう 適量
サラダ油 適量
☆たれ
梅干し ２個（60g）
昆布茶 大さじ１
酒 大さじ２
みりん 大さじ２
しょうゆ 小さじ１
＜作り方＞
① にんじんは３cm長さ、１cm幅の短冊切りにし、万願寺唐辛子はへたを切って種を取り、斜め５mm幅に切り、長ねぎは小口切り、青じそは１cm角に切り、豚こま切れ肉は３cm幅に切る。
② 梅干しは種を取り、叩いてなめらかになったらボウルに入れ、たれの昆布茶、酒、みりん、しょうゆを混ぜながら加える。
③ 焼きそば麺は水でほぐして水気をきる。
④ フライパンにサラダ油大さじ１を熱し、中火で豚肉、にんじん、万願寺唐辛子を炒め、塩、こしょうをふり、豚肉に火が通ったら取り出す。
⑤ ④のフライパンにサラダ油を足し、焼きそば麺を中火で焼き色をつけ、④を戻し入れて混ぜ、②を加えて強火でからめる。
⑥ 器に盛り、青じそを散らし、長ねぎをのせる。
【TVer】作り方の動画はコチラ！
DAIGO
「うわー、これは絶対おいしいやつだ！梅の風味がすごくいいですね。万願寺唐辛子が結構ピリッとくるから“大人向けの焼きそば”という感じで新鮮ですね」