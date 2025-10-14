©️ABCテレビ

日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」


今週は、特別企画「出張！　DAIGOも台所 in 秋の京都」と題し、京都府南部の宇治・城陽エリアからお届けする。

アウトドア体験が楽しめる城陽市のテーマパーク「ロゴスランド」を舞台に、キャンプやバーベキューなど秋の屋外レジャーにオススメのメニューをご紹介。
火曜日は「梅風味の和風焼きそば」を日本料理のプロ・簾達也 先生（辻調理師専門学校）が教える。

「焼きそば」はアウトドア料理の定番！　いつものソース焼きそばもおいしいけれど、少し目先を変えたい時にピッタリな１品「梅風味の和風焼きそば」を作る。城陽市の特産品である梅のさわやかな酸味に、京野菜の代表格・万願寺唐辛子を合わせた１品に「すごくさっぱり食べられておいしい！」とDAIGOも感動！

「梅風味の和風焼きそば」
＜材料（２人分）＞
焼きそば麺　　　　　　２玉
豚こま切れ肉　　　　　150g
にんじん　　　　　　　60g
万願寺唐辛子　　　　　60g　　
青じそ　　　　　　　　５枚　
長ねぎ　　　　　　　　1/2本
塩　　　　　　　　　　少量
こしょう　　　　　　　適量
サラダ油　　　　　　　適量

☆たれ
梅干し　　　　　　　　２個（60g）
昆布茶　　　　　　　　大さじ１
酒　　　　　　　　　　大さじ２
みりん　　　　　　　　大さじ２
しょうゆ　　　　　　　小さじ１

＜作り方＞
①   にんじんは３cm長さ、１cm幅の短冊切りにし、万願寺唐辛子はへたを切って種を取り、斜め５mm幅に切り、長ねぎは小口切り、青じそは１cm角に切り、豚こま切れ肉は３cm幅に切る。

②   梅干しは種を取り、叩いてなめらかになったらボウルに入れ、たれの昆布茶、酒、みりん、しょうゆを混ぜながら加える。

③   焼きそば麺は水でほぐして水気をきる。

④   フライパンにサラダ油大さじ１を熱し、中火で豚肉、にんじん、万願寺唐辛子を炒め、塩、こしょうをふり、豚肉に火が通ったら取り出す。

⑤   ④のフライパンにサラダ油を足し、焼きそば麺を中火で焼き色をつけ、④を戻し入れて混ぜ、②を加えて強火でからめる。

⑥   器に盛り、青じそを散らし、長ねぎをのせる。

DAIGO
「うわー、これは絶対おいしいやつだ！梅の風味がすごくいいですね。万願寺唐辛子が結構ピリッとくるから“大人向けの焼きそば”という感じで新鮮ですね」