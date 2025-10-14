¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡ÙÀ©ºîÈ¯É½¤ËÂçÀôÍÎ¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È½¸·ë¡ª¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÌÌÇò¤µ¤Ç¤¹¡×
¼ç±é¡¦ÂçÀôÍÎ¡ßµÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¡¢10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡£
1½µ´Ö¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿ÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤òÁ°¤ËÀ©ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼ç±é¤ÎÂçÀôÍÎ¡ÊÊ¸ÂÀ¡¦Ìò¡Ë¡¢Ê¸ÂÀ¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡È²¾½é¤ÎºÊ¡É¤ò±é¤¸¤ëµÜ粼¤¢¤ª¤¤¡Ê»Íµ¨¡¦Ìò¡Ë¡¢Ê¸ÂÀ¤Î¥¨¥¹¥Ñ¡¼Ãç´Ö¤È¤Ê¤ë¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Êºù²ð¡¦Ìò¡Ë¡¢¹âÈª½ß»Ò¡Ê±ß¼ä¡¦Ìò¡Ë¡¢±§Ìî¾ÍÊ¿¡ÊÈ¾Â¢¡¦Ìò¡Ë¡¢Ê¸ÂÀ¤é¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤¿¤Á¤ËÀÜ¶á¤¹¤ëÆæ¤ÎÂç³ØÀ¸¤ò±é¤¸¤ëËÌÂ¼¾¢³¤¡Ê»Ô¾¾¡¦Ìò¡Ë¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤¿¤Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤ò±é¤¸¤ë²¬ÅÄ¾À¸¡ÊÃû¡¦Ìò¡Ë¤È¹ë²Ú¤Ê¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È7¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¿ÍÀ¸µÍ¤ó¤À¤É¤óÄì¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢ºÆ½¢¿¦¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡É¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¡ÈÀ¤³¦¤òµß¤¦¡É!?¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ¾òÍý¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Þ¤Ç²Ý¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊSF¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡£
²ñ¸«¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ä¼Ì¿¿¤ò¤â¤È¤Ë¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÅ·»È¤¹¤®¤ëµÜ粼¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀô¤¬¡Ö»ä¤È¥Ç¥£¡¼¥ó¤µ¤ó¤È±§Ìî¤µ¤ó¤Ç¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó3¿Í¤ÏÈè¤ì²Ì¤Æ¤ÆÌµ¸À¤Ç¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤éµÜ粼¤µ¤ó¤¬¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡×¤È¥í¥±Ãæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
¤¹¤ë¤ÈµÜ粼¤¬¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¤Þ¤ë¤ÇÀÅ»ß²è¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤½¤Î¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤«¤é¥Ñ¥Õ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤ªÄ¾¤·¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÂçÀô¤Ï¡¢¡Ö1ÏÃ¤Ë¡Ø¤Ö¤ó¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÂçÀ¼¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ë¡Ø¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¡ª ¤Þ¤µ¤ËÅ·»È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¡È¤Þ¤ë¤ÇÅ·»È¡É¤ÊµÜ粼¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÌîÌÚºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë²¬ÅÄ¤Ï¡¢ËÜºî¤ÇÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡£
ÂçÀô¤È2¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤²¬ÅÄ¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç²¬ÅÄ¤«¤éÂçÀô¤Ë¡Ö2¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¶ÛÇ÷¤·¤¿¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤Î¤Ë¡¢ËÍ¤Î1S¤Î»þ¤Ë¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ÂçÀô¤µ¤ó¤¬¡¢Ê¡»³²í¼£¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¤½¤ì¤Ç¤Ä¤¤¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤ÆNG¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤¬¡£
¤¹¤ë¤ÈÂçÀô¤Ï¡¢¡Ö²¬ÅÄ¤¯¤ó¤Ï´ØÅì¤Ç¤â»ØÀÞ¤ê¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÌ¾¼ê¤À¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¤¤¤¸¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿·â¡£¡Ö¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÌ¾¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¤â¤¦¤ä¤À¡ª¡×¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÈ¿ÏÀ¤·¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ï¤â¤Ï¤ä¡¢ÂçÀô¤µ¤ó¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¥·¡¼¥ó¤Ï¥ª¥ó¥¨¥¢¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÂçÀôVS¥Ç¥£¡¼¥ó¡É¤Ë¤è¤ë¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚÆ±»Î¤ÎÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥ì¥³¥ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤â¡£
ÂçÀô¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¡¢°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¡£¡ÖºÇ½é¤Î°§»¢¤Î¤È¤¤Ë¥Ç¥£¡¼¥ó¤¬¡Ø3ÂåÌÜÂçÀôÍÎ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î»þ¤Ë¥Ç¥£¡¼¥ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¤È¤³¤í¤ÇÂçÀô¤µ¤ó¡¢2ÂåÌÜ¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤Æ¡£¤¤¤ä²¶¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤è¡ª°ÕÌ£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡ª¡×¤ÈÅ·Á³¤¹¤®¤ë¤ª¥Ç¥£¡¼¥ó¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÈ¯¡£
ÂÐ¤¹¤ë¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤¤¤Ä¤âÂçÀô¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÂçÀôÍÎ¡¢ÂçÀôÍÎ¡¢¥è¡½¥¤¥º¥ß¡¦¥ª¡¼¡ª¤È¤«¡¢¿ô»ú¤Î¡È01234¡É¤ò¸«¤ë¤È¡ÈÂçÀôÍÎ¤À¤Ê¡ª¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÂçÀô¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¥Ï¥Þ¥Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¿åÍË¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù¤«¤é¤ÎÂçÀô¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÂ¼¤Ï¡¢¡ÖÂçÀô¤µ¤ó¤ÏÊ¸ÂÀ¤È¤Î¡¢ËÜ¿Í¤ÈÌò¤Î³Àº¬¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤º¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤Êý¡£¤À¤«¤é¸½¾ì¤Ç¤Î¤½¤Î»Ñ¤ËÈó¾ï¤Ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÎÙ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤·³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç½Ð²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È½é¶¦±é¤Î´î¤Ó¤ò¹ðÇò¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ´¤ì¤Î¿Í¤È¤Î¶¦±éºî¤Ç¡ÖËÌÂ¼¡¢´ÆÆÄ¤ËËº¤ì¤é¤ì¤ë!?¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£¡Ö¥¨¥¥¹¥È¥é¤ÎÊý¡¹¤ËÊ¶¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ØËÌÂ¼¤Ï¤É¤³¤À!?¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ëËÌÂ¼¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤Þ¤À¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ùµ¤Ê¬¤¬È´¤±¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÂçÀô¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¤µ¤¯Îö¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¹âÈª¥ï¥¤¥ó»ö·ï¡×¤È¤¤¤¦²¿¤ä¤é°ÕÌ£¿¼¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¹âÈª¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤â¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤«¤é¥Õ¥ë¥Ü¥È¥ë¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤é¡¢Íî¤È¤·¤ÆÂ¤Î»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢È¢º¬¥í¥±¤ÎÁ°Æü¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿Èá·à¤ò¹ðÇò¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤Ç¤âÈ¢º¬¤Î²¹Àô¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Â¤ò¾å¤²¤ÆÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¹âÈª¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â»£±Æ¤Ç¤Ï¹üÀÞ¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¥ã¥¹¥È°ìÆ±¤Ï´¶Ã²¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²¬ÅÄ¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¢±§Ìî¤Ï¡¢ÌîÌÚ¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤â¤Î¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤ª¼Çµï¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜºî¤¬½é¡£
¤¹¤ë¤È±§Ìî¤¬¡¢¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ï19Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ë±Ç²è¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÏÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ç¥£¡¼¥ó¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢13¡¢14Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¥Ç¥£¡¼¥ó¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯²ÉÌÛ¤Ç¡¢º£²ó¤Îºù²ð¤ÈÁ´Á³°ã¤¦»Ñ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È²áµî¤Î°Õ³°¤ÊÀÜÅÀ¤òÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ªÆó¿Í¤Èº£²ó¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤¿¡£
¢¡·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯¡ª¡ÖÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤Ì¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢10·î5Æü¤Ë·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÀô¤ËµÜ粼¤«¤é²ÖÂ«¤¬Â£¤é¤ì¤ë¤Ò¤ÈËë¤â¡£
ÂçÀô¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ç¤â¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é¥¤¥¸¥Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡ª30Ç¯¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÅö»þ¤«¤é¸«¤ë¤ÈÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤Ì¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é³§¤µ¤ó¤âÉå¤é¤º´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È30Ç¯¤Î·ÝÇ½À¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü¡¹»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÊÔ¤Ç¡ÈÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥·¡¼¥ó¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢
¡Ö1ÏÃ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢µÜ粼¤¢¤ª¤¤¤Î²Ä°¦¤µ¡ª¡Ø¥Þ¥¸¤Ç¥ä¥Ð¥¤¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂçÀô¡Ë
¡ÖÂçÀô¤µ¤ó¤ÎÊÑ´é¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤½Ö´Ö¡×¡ÊµÜ粼¡Ë
¡ÖÂçÀô¤µ¤ó¤ÎÊÑ´é¡£ÊÑ¸¸¼«ºß¤ÇÌÌÇò¤¤Ãû¤ÎÈý´Ö¤Î¥·¥ï¤â¼Î¤Æ¤¬¤¿¤¤¤·¡¢È¾Â¢¤Î¿¿´é¤â¥ä¥Ð¥¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡Ë
¡ÖÁ´Éô¤Ç¤¹¡ªÂçÀô¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê±§Ìî¡Ë
¡ÖÍ×½êÍ×½ê¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÈÂçÀô¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÆ°¤±¤ë¤ó¤À¡ª¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¤µ¤¹¤¬¡ÈÎáÏÂ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¡É¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÊËÌÂ¼¡Ë
¡Ö1ÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë»Íµ¨¤Á¤ã¤ó¤Î¥»¥ê¥Õ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥í¥¸¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Äµã¤±¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê¹âÈª¡Ë
¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ó¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤ª¤é¤ì¤ëºù²ð¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê²¬ÅÄ¡Ë
¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥·¡¼¥ó¤òµó¤²¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹½é²óÊüÁ÷¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÂçÀô¤¬¡Ö²æ¡¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ë1¡¢2ÏÃ¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÌÌÇò¤µ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î²ÐÍË¤è¤ë9»þ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡ª¡¡Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤ÎÌþ¤ä¤·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤ÈÀÁ¤±¹ç¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î²ñ¸«¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£