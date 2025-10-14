¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬¿ÍÎà¤òµß¤¦¡ª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ë¥ï¥È¥ê¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¸ø³«
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¥Òー¥íー¥º¤Ï10·î10Æü¤è¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ë¥ï¥È¥ê¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤È¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°³Ú¶Ê¡ÖWhat's a Hero?¡×¤ò³Æ¼ï¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ë¥ï¥È¥ê¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡×¤Ï¥Þ¥ó¥¬ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥ß¥×¥ì-Comiplex-¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëºùÃ«¥·¥å¥¦»á¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡£2026Ç¯½Õ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡º£²ó¤Î¸ø³«¤Ï¡¢ËÌÊÆ¤Ç¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î10·î9Æü¤«¤é10·î12Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂçµé¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNew York Comic Con¡×¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ì¿áÂØÈÇ¤ÎÂè1ÏÃ¤¬Àè¹Ô¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¤â¤Î¡£
¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°³Ú¶Ê¡ÖWhat's a Hero?¡×¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤´¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ø°Ü½»¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡¦DARUMA Rollin'¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ë¥ï¥È¥ê¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
ÆÍÇ¡¸½¤ì¡¢°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤Ç¿ÍÎà¤Ø¤Î¹¶·â¤ò»Ï¤á¤¿ ¡Èµ´½Ã¡Ê¤¤¸¤å¤¦¡Ë¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°Û·Á¤Î¥â¥Î¡£ ³¹¤òÇË²õ¤µ¤ì¡¢ÀäË¾¤ËÊë¤ì¤ë¿Í¡¹¡£ Ã¯¤â¤¬Äü¤á¤«¤±¤¿¤½¤Î»þ¡¢µ´½Ã¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦°ì¤Ä¤Î±Æ¤¬¡ª ¡Ö¥Æ¥áー¤é¡¢¥È¥µ¥«¤Ë¤¤¿¤¼¡ª¡ª¡× ¿ÍÎà¤ÎÁ°¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¡¢¾®¤µ¤Ê´õË¾¡£¤½¤ì¤Ï°ì±©¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤À¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ë¥ï¥È¥ê¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡Û
³Ú¶Ê¾ðÊó
ºî»ì¡§0C
¶ÊÌ¾¡§What's a Hero?¡Ê90ÉÃVer.¡Ë
ºî¶Ê¡§DARUMA Rollin'/¹â¶¶¹À°ìÏº
ÊÔ¶Ê¡§DARUMA Rollin'/¹â¶¶¹À°ìÏº
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§DARUMA Rollin'
¢¢ÇÛ¿®Àè¤Î¥ê¥ó¥¯
³Ú¶Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
DARUMA Rollin'