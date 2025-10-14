FORWARD / DEATH SIDE¤ÎISHIYA¡¢½é¾®Àâ¡ØBRUO/¥Î¥¤¥º¡Ù´©¹Ô¤Ø¡¡¥Ïー¥É¥³¥¢¥Ñ¥ó¥¯¤Î¿®Ç°Â÷¤·¤¿¶áÌ¤Íè¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢SFÄ¹ÊÔ
¡¡FORWARD / DEATH SIDE¤Î¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¡¦ISHIYA¤¬¡¢¼«¿È½é¤Î¾®Àâ¡ØBRUO¡¿¥Î¥¤¥º¡Ù¡Êblueprint¡Ë¤ò¡¢11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë´©¹Ô¤¹¤ë¡£
¡¡ISHIYA¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¡¦¥Ïー¥É¥³¥¢¥·ー¥ó¤Î30Ç¯»Ë¤òÄÖ¤Ã¤¿¡ØISHIYA»ä´Ñ ¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¡¦¥Ïー¥É¥³¥¢30Ç¯»Ë¡Ù¡Êblueprint¡Ë¤ä¡¢1992Ç¯¤Ë34ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿ÊÒ¼ê¤Î¥Ñ¥ó¥¯¥¹¡¦MASAMI¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡Ø±¦¼ê¤ò¼º¤¯¤·¤¿¥«¥ê¥¹¥Þ MASAMIÅÁ¡Ù¡Êblueprint¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¡¢³ÆÊýÌÌ¤ÇÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¾®Àâ¡ØBRUO¡¿¥Î¥¤¥º¡Ù¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯¥Ïー¥É¥³¥¢¥·ー¥ó¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ISHIYA¤¬¡¢¤½¤Î¿®Ç°¤òÂ÷¤·¤¿¶áÌ¤Íè¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢SFÄ¹ÊÔ¡£½é¤Î¾®Àâ¤Ê¤¬¤é»°Éô¹½À®354¥Úー¥¸¤È¤¤¤¦Âç¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¾®Àâ¤È¤·¤Æ¤ÎÆÉ¤ßÌ£¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î»×ÁÛ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁõÃú²è¤Ï¡¢yockdesign¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜ½ñ¤¬ÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¿Í¹©¸À¸ì¡Ö¥¨¥¹¥Ú¥é¥ó¥È¸ì¡×¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ë¥Ðー¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Î¥«¥Ðー»æ¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡À¾ÎñÆó°ì¡»¡»Ç¯Âå¡¢¿Í¡¹¤Î¹ÔÆ°¤¹¤Ù¤Æ¤¬´ÉÍý¤µ¤ì¤¿³¹¡Ö¥ì¥¹¥Ý¥ó¥É¡¦¥·¥Æ¥£ ¡×¤Ë¤Æ¡¢¼·À¥Í¥¡Ê¥Ê¥Ê¡Ë¤ÏÀ¯ÉÜ¾ðÊóµ¡´Ø¤Î¿¦°÷¤È¤·¤ÆÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢Ï¢Íí¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿·»¡¦¼·À¥¹Ò¤Î¹ÔÊý¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á»ÔÌ±¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¥Ê¥Ê¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë·»¤Îº¯À×¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡£°ìÊý¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤Î°¤¤»ÔÌ±¤Î¥ê¥¹¥È¡ÖÅ¬±þ»Ø¿ô°Û¾ïµÏ¿¡×¤Ë¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É·»¤Î¤â¤Î¤È°ìÃ×¤·¤¿ÊÌ¤Î¿Í´Ö¤Î¥Çー¥¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜ¤ÎÈëÌ©¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ê¥Ê¤ÏÄÉ¤ï¤ì¤ë¿È¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Ìë¤Î³¹¤Ç¥Õー¥É¤òÈï¤Ã¤¿ÃË¡¦Î¼¤È½Ð²ñ¤¤......¡£¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹ÁÈ¿¥¡Ö¥Î¥¯¥¿¡¦¥ëー¥â¡×¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ê¥Ê¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ·»¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«?
¡Ê¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë