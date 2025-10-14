¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥³¥Í¥¯¥È¡¢°ÛÎã¤Î¡È½ÐÌá¤ê¡É¤ò·Ð¤ÆÈôÌö¤Ê¤ë¤«¡ÄHC¡Ö¼éÈ÷¤ÎÀ®Ä¹¤Ç·è¤Þ¤ë¡×
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¡¢10·î13Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö12Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿NBA¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤Ç¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤ÈÂÐÀï¤·¡¢126－116¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡È¬Â¼ÎÝ¤ä¿·²ÃÆþ¤Î¥Ç¥£¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¨¥¤¥È¥ó¤é¤È¤È¤â¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥³¥Í¥¯¥È¤Ï¡¢34Ê¬´Ö¤Î½Ð¾ì¤Ç16ÆÀÅÀ3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨¤Ï44.4¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê9ËÜÃæ4ËÜÀ®¸ù¡Ë¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨¤Ï40.0¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê5ËÜÃæ2ËÜÀ®¸ù¡Ë¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÁ´ÂÎ17°Ì»ØÌ¾¤Ç¥ì¥¤¥«ー¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥³¥Í¥¯¥È¤Ï¡¢¥ëー¥ー¥·ー¥º¥ó¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê³èÌö¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ï9.1ÆÀÅÀ2.8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É0.8¥¢¥·¥¹¥È¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥³¥Í¥¯¥È¤Ïºò¥·ー¥º¥ó¤Î¥È¥ìー¥É¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó´Ö¶á¤Ç¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±¥È¥ìー¥É¤Ç¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ë°ÜÀÒÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥Þー¥¯¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥Æ¥¹¥È¤òÄÌ²á¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥È¥ìー¥É¤¬ÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ø¡È½ÐÌá¤ê¡É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î½ÐÍè»ö¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡¡ÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¡¢1ÅÙ¼«¿È¤ÎÊü½Ð¤ò·è¤á¤¿¥Áー¥à¤Ç¥×¥ìー¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥³¥Í¥¯¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯³«Ëë¤¹¤ë2025-26¥·ー¥º¥ó¤¬¼«¿È¤Î¿¿²Á¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÀµÇ°¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤ëJJ¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¦¥©¥ê¥¢ー¥ºÀï¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¥³¥Í¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¤è¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÎÉ¤¤Æ°¤¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íー¤â³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£Èà¤Î¡ÈÅ·°æ¡É¤Ï¡¢¤³¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ç¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Àー¤È¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥³¥Í¥¯¥È¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¥Áー¥à¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤òÍÑ¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤Ï¤³¤³°ìÈÖ¤Çµ¯ÍÑ¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼éÈ÷¤Ë¤ª¤±¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òµá¤á¤¿¡£
¡ÖËÜ¿Í¤È¤Ï¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÈ¯Å¸¤ÈÀ®Ä¹¤ÎÇ¯¡É¤À¡£À®Ä¹¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÈà¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡·ãÆ°¤Î¥ëー¥ー¥·ー¥º¥ó¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥³¥Í¥¯¥È¤Ï¡¢ÈôÌö¤Î2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£22Æü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë2025-26¥·ー¥º¥ó¤Î¥ì¥¤¥«ー¥º¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£