プロパテクノ、２５年１１月期業績予想及び配当予想を上方修正し株主優待制度を導入 プロパテクノ、２５年１１月期業績予想及び配当予想を上方修正し株主優待制度を導入

ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<5527.T>がこの日の取引終了後、２５年１１月期の連結業績予想について、売上高を４６０億円から５００億円（前期比２０．２％増）へ、営業利益を１６億４０００万円から２０億円（同４６．８％増）へ、純利益を７億３０００万円から１０億円（同５７．３％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１５円から２５円へ引き上げ年間配当予想を２５円とした。



第３四半期時点で、主力商品中古マンションでの厳選仕入れを進めた結果、販売数の増加と売上単価、粗利単価の上昇効果があったことに加えて、収益性の高い開発案件（区分マンション、戸建以外で単発で取り扱う不動産取引）の販売を行ったことが要因としている。なお、第３四半期累計（２４年１２月～２５年８月）連結決算は、売上高３６０億７１００万円（前年同期比２９．６％増）、営業利益１５億４４００万円（同３．６倍）、純利益７億８０００万円（同１６．３倍）だった。



同時に、２５年１１月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表した。毎年１１月３０日時点で３単元（３００株）以上を保有する株主を対象に一律でＱＵＯカード５０００円分を贈呈する。



出所：MINKABU PRESS