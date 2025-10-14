ボトル缶にも使える！【パール金属】の真空二重構造ホルダーで夏の外出がもっと快適に。Amazonで販売中！
炎天下でも冷たさキープ！【パール金属】のペットボトル用クーラーが真空断熱で驚異の保冷力。Amazonで販売中！
暑い夏を乗り切る保冷アイテム！500ml・600mlのペットボトル&390mlのボトル缶が冷たいままで持ち運べる！ボトルの専用ケース。ステンレス真空二重構造で保冷効果抜群。冷たいペットボトルやボトル缶をそのまま持ち運べるので、面倒な詰め替えも必要なし。アジャスターが付属しているので、ペットボトルの高さに合わせて調節が可能。
500ml・600mlのペットボトルや390mlのボトル缶に対応し、冷たさをしっかりキープする真空二重構造を採用している。
アジャスター付きでペットボトルの高さに合わせて調節可能。飲み物をスムーズに取り出せて使い勝手が良い。
ステンレス素材の本体は軽量ながら頑丈で、ハンドル付きで持ち運びやすくレジャーや通勤にも最適。
缶やボトルを直接入れるだけの手軽さで、詰め替え不要。面倒なく保冷が持続する便利な仕様となっている。
