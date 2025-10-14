スターシーズ、今期最終を43％上方修正

スターシーズ <3083> [東証Ｓ] が10月14日大引け後(17:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結最終損益は2億4100万円の赤字(前年同期は1億3800万円の赤字)に赤字幅が拡大し、従来の5000万円の赤字予想からも赤字幅を拡大して着地。

しかしながら併せて、通期の同損益を従来予想の2億1000万円の黒字→3億円の黒字(前期は5億3000万円の赤字)に42.9％上方修正した。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結最終損益は5億4100万円の黒字(前年同期は3億9200万円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である6-8月期(2Q)の連結最終損益は2億1800万円の赤字(前年同期は1億1000万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-8.8％→-15.9％に急悪化した。



株探ニュース

