G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse

　「BCNランキング」2025年9月29日〜10月5日の日次集計データによると、ゲーミングマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse

G703h（ロジクール）

2位　G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラック

G304（ロジクール）

3位　Logicool G203 LIGHTSYNC Gaming Mouse ブラック

G203BK（ロジクール）

4位　G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ホワイト

G304rWH（ロジクール）

5位　PRO 2 LIGHTSPEED ブラック

G-PPD-002XWL-BK（ロジクール）

6位　PRO X SUPERLIGHT 2 DEX Wireless Gaming Mouse ブラック

GPROXSL-WLDEXBK（ロジクール）

7位　MMO Gaming Mouse G600

G600t（ロジクール）

8位　PRO X SUPERLIGHT 2 Wireless Gaming Mouse ブラック

G-PPD-004WL-BK（ロジクール）

9位　PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse ブラック

G-PPD-003WL-BK（ロジクール）

10位　Razer Viper V3 Pro ブラック

RZ01-05120100-R3A1（Razer）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。