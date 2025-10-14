¡Ú¥ë¥Ã¥¯¡Û¥Õ¥§¥é¥¬¥â 2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¨¡¨¡1920Ç¯Âå¤Î¡È¥¸¥ã¥º¡¦¥¨¥¤¥¸¤Î¼«Í³¡É¤ò¸½Âå¤Î¿ÈÂÎ¤Ø
¥Ñ¥ê¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥é¥¬¥â 2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤Ë¤è¤ë2Ç¯ÌÜ¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ò¡ÈÅ»¤¦¼«Í³¡É¤È¤·¤ÆºÆÊÔ½¸¤¹¤ë»î¤ß¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Courtesy of FERRAGAMO
º£µ¨¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó¤ÎÁÏ¶ÈÇ¯¤Ç¤¢¤ë1925Ç¯¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥Õ¥§¥é¥¬¥â¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¨¡¨¡¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥É¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¡Ô¥í¡¼¥é¡¦¥È¥Ã¥É¡Õ¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¤¬°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¥ë¡¼¥ë¤«¤é¤Î²òÊü¡É¤È¤¤¤¦¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Î¿·¤·¤¤·Á¤Ç¤¹¡£
Courtesy of FERRAGAMO
¥¸¥ã¥º¡¦¥¨¥¤¥¸¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¼¥Ê¡¦¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¨¡¨¡Áõ¤¤¤¬ÍßË¾¤Î¸À¸ì¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ø
1920Ç¯Âå¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥º¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢²»³Ú¤È¿ÈÂÎ¤¬¥ê¥ó¥¯¤·»Ï¤á¤¿»þÂå¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÊ¸²½¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¡¼¥Ê¡¦¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤¬¹¤¬¤ê¡¢Áõ¤¤¤Ï¡È¼Ò²ñÅªÀ©Ìó¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¡É¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Courtesy of FERRAGAMO
¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÈÁõ¤¦¤³¤È¡á²òÊü¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¡¢¥Õ¥§¥é¥¬¥â¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢1920Ç¯ÂåÆÃÍ¤Î¹½Â¤¤äÊ¬ÎÌ´¶¤ò¡Öº£¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë½À¤é¤«¤µ¡×**¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of FERRAGAMO
¥ì¥Ç¥£¥¹¨¡¨¡¥µ¥Æ¥ó¡¢¥ì¡¼¥¹¡¢¥Õ¥ê¥ó¥¸¤¬ÉÁ¤¯¡ÖÆ°¤¤Î¥Õ¥§¥ß¥Ë¥Ë¥Æ¥£¡×
¥ì¥Ç¥£¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÇö¤µ¤Î¥µ¥Æ¥ó¡¢¥É¥í¥Ã¥×¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢¥Õ¥ê¥ó¥¸¤ÎÍÉ¤é¤®¤¬¡¢¥¸¥ã¥º¤Î¥ê¥º¥à¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤Þ¤¹¡£¥µ¥Æ¥ó¥·¥ã¥Ä¤Ï¥Ü¥Ç¥£¤Ë±è¤Ã¤Æ¤·¤Ê¤À¤ì¡¢¥×¥í¥ó¥¸¥§¥ì¥¶¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ï¥¿¥¥·¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤òÆâÊñ¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤È¥Ó¡¼¥º¤Î»É½«¤Ï¸÷¤ÎÎ³»Ò¤Î¤è¤¦¤ËÈ©¤Î¾å¤Ç½Ö¤¤Þ¤¹¡£¡È¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¡É¤ò´Å¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿ÈÂÎ¤Î²ÄÆ°°è¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦»ëÅÀ¤¬¿·Á¯¤Ç¤¹¡£
Courtesy of FERRAGAMO
¥á¥ó¥º¨¡¨¡¥º¡¼¥È¥¹¡¼¥Ä¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÁõ¾þ¤¹¤ëÃËÀ¡É¤ÎºÆÄêµÁ
¥á¥ó¥º¤Ç¤Ï¡¢¥º¡¼¥È¥¹¡¼¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ë¹ø¤ÇÍî¤Á¤ë¥È¥é¥¦¥¶¡¼¡¢ºÙÄ¹¤¤¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢½À¤é¤«¤Ê¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£¤«¤Ä¤Æ¥¸¥ã¥º¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤¬¸Ø¤ê¤ò¹þ¤á¤ÆÁõ¤Ã¤¿¡È²á¾ê¤µ¡É¤¬¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¤¿¸½ºß¤Î¥Õ¥§¥é¥¬¥â¤Î¸À¸ì¤È¤·¤ÆºÆÉâ¾å¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¡ÈÁõ¾þ¤Î¼«Í³¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Þ¤¹¡£
Courtesy of FERRAGAMO
¥Ð¥Ã¥°¤È¥·¥å¡¼¥º¨¡¨¡¥Õ¥§¥é¥¬¥â¤Î¡ÖÂ¸µ¤Îµ¹æ¡×¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë
º£µ¨¤â¤Ã¤È¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥º¤È¥Ð¥Ã¥°¤ÎÂ¤·Á¤Ç¤¹¡£¿·S¥Ò¡¼¥ë¤Ï¡¢Â¤òÃÏÌÌ¤«¤éÉâ¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ç¡¢¥é¥¤¥ó¤¬¤è¤ê´±Ç½Åª¤Ë¡£ÅÁÀâÅª¥â¥Ç¥ë¡ÖKimo¡×¤¬¥½¥Õ¥È¥ì¥¶¡¼¤ÇºÆ²ò¼á¤µ¤ì¡¢¶ÊÀþ¤Î¡ÈÍ¾Çò¡É¤¬ÁýÉý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HUG¥Ð¥Ã¥°¤ä¿·ºîSoft Ferragamo Bag¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê¶ÊÌÌ¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥ì¥¶¡¼¥ï¡¼¥¯¤Îµ»½Ñ¤¬¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¤°¤ë¤ê¤È°Ï¤à¥Õ¥§¥¶¡¼¤ÎÁõ¾þ¤Ï¡¢Êâ¤¯¤¿¤Ó¤ËÍÉ¤ì¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢°ÜÆ°¤¹¤ëÄ¦¹ï¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
Courtesy of FERRAGAMO
¥â¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤Î¡È¼«Í³¡É¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«
¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤Î¥Õ¥§¥é¥¬¥â¤Ï¡¢²áµî¤ò°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤òºÆ¸½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ ¡ÈÊÌ¤Î»ëÅÀ¤ÇºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¡É¤³¤È¤Ë°ÕµÁ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥é¥¬¥â¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿1925Ç¯¡¢Éþ¤Ï¤Þ¤À¡È³¬µé¤Î¥³¡¼¥É¡É¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£¡¢¥ß¥é¥Î¤«¤éÈ¯¿®¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÖÁõ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Í³¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¡× ¤À¤ÈÀÅ¤«¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of FERRAGAMO
Courtesy of FERRAGAMO
Courtesy of FERRAGAMO
Courtesy of FERRAGAMO
Courtesy of FERRAGAMO
