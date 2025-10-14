ウェリタス、今期経常を一転赤字に下方修正

Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ <130A> [東証Ｇ] が10月14日大引け後(17:00)に業績修正を発表。25年12月期の経常損益(非連結)を従来予想の1.7億円の黒字→3.9億円の赤字(前期は2.3億円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の経常損益も従来予想の3.5億円の黒字→2億円の赤字(前年同期は1.4億円の赤字)に減額し、一転して赤字計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2025年２月13日付決算短信にてお知らせした業績予想（以下「当初の業績予想」と表記）においては、2025年12月期中に新たな契約４件を締結することを前提として、契約一時金等の事業収益予算を見積もっておりました。当初の業績予想で想定した４件のうち、既に２件は契約締結に至っており、残り２件について第４四半期（2025年10～12月）中の契約締結を目途に交渉継続中です。そのうち１件は引き続き交渉継続中ですが、2024年度より期ずれとなっていた１件の交渉にて契約条件等の妥結点を見いだせず、当該案件の成約を前提として予算化していた契約一時金等の発生の目途が見込めなくなりました。当社では、契約締結の目途が立たない案件（以下“当該案件”と表記）に代わるものとして、CDA（契約交渉を進めるための機密保持契約）を既に締結している相手先（2025年９月末時点で８件）との交渉を鋭意進めておりますが、契約締結は早くとも来年度（2026年12月期）以降となる見通しであることから、2025年12月期業績予想の修正に至りました。

