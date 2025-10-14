Image:ugreen.jp

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。

本日2025年10月14日は、25W出力でワイヤレス充電ができるUGREEN（ユーグリーン）の「MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh 25W」がお得に登場しています。

最新のQi2規格を搭載。UGREENのマグネット式モバイルバッテリー が25％オフ

最大25W出力でワイヤレス充電できる最新のQi2規格に対応した、UGREEN（ユーグリーン）の「MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh 25W」がクーポン利用で25%オフ。10月18日までの期間限定でお得に登場しています。

「iPhone 16 Pro Max」なら約20分で33％、約30分で50％まで充電可能。従来の15W出力と比べると約1.6倍の速さで充電できて便利です。

マグネットは強力で、安定感も抜群。近づけるだけでカチッとくっつき、位置ずれを防止します。

充電中でも落下する心配もなく、充電しながらメッセージの返信や動画視聴も可能ですよ。

高耐久＆高出力のUSB-Cケーブルを内蔵。3台同時に充電できる優れモノ

ワイヤレス充電に加えて、USB-CケーブルとUSB-Cポートを1つずつ搭載。

スマートフォンだけでなく、ワイヤレスイヤホンやスマートウォッチなどさまざまな機器を最大3台同時に充電できる優れモノです。

USB-Cケーブルは耐久性に優れており、出入力で30W出力とパワフル。モバイルバッテリー本体へも急速充電ができるのも助かります。

パススルー機能を採用しており、本体を充電しながら他の機器の充電もOKです。

10000mAhの大容量でお出かけのお供に最適！ 13重の保護回路によって大切な機器を守ります

手のひらに収まるコンパクトサイズながら、10000mAhの大容量を実現。通勤や通学時のスマホのバッテリー切れを防いでくれます。

本体側面にLEDインジケーターがあり、残量をひと目で確認できるのも有難いですね。

MCUスマートチップによる効率的な充電制御を行い、過電流・過電圧・過熱などを防ぐ13重の保護回路搭載で複数台の充電でも安心＆安全。Thermal Guard温度制御システムを搭載し、本体の発熱も抑えます。

飛行機内持ち込みもできるので、旅行や出張の相棒にもぴったり。

ワイヤレス充電＆USB-Cケーブル一体型なので、カバンに入れる充電アイテムも減らせちゃいますよ。

【世界初発売Qi2 25W】UGREEN MagFlow Qi2 25W 認証 モバイルバッテリー (10000mAh, 30W）USB-Cケーブル内蔵 安全保護 3台同時充電 旅行/出張 iphone17 モバイルバッテリー 10000mAh 最大30W出力 USB-C ケーブル一体型 ディスプレイ搭載 24ヶ月保証 9,580円 （クーポン利用で25%オフ：10月18日23時59分まで） 楽天で購入する PR PR

Image/Source:楽天市場