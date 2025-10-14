世界工学十大成果、ディープ・シークオープンソース大言語モデルなど入選―中国

上海市内で13日、世界工学団体連盟（WFEO）、中国科学技術協会、中国工程院、上海市人民政府が共催するWFEO2025年全体大会および世界工学大会が開催されました。同大会では、中国工程院刊行の「エンジニアリング」が選定した「2025年世界十大工学成果」が発表されました。

「2025年世界十大工学成果」には、抗体薬物複合体、ブラックウェル（Blackwell）GPUアーキテクチャ、ディープ・シークオープンソース大言語モデル、全海深有人潜水艇、高性能炭素繊維複合素材、人型ロボット、「パーサビアランス」火星探査機、ユークリッド宇宙望遠鏡、「南水北調」中線プロジェクト、タクラマカン砂漠周囲固定プロジェクトが選ばれました。

エンジニアリング誌と中国工程院の「世界工学フロンティア」プロジェクトチームは2021年以降、毎年共同で「世界十大工学成果」の年間選考活動を実施しています。この活動の目的は、社会各界が工学の革新に関心を持ち、工学を尊重して創造を尊ぶ良好な雰囲気を醸成することです。

「2025年世界工学十大成果」は、全世界範囲で推薦募集、専門家による選考と推薦、一般市民へのアンケート調査、選考委員会による審議を経て決定されました。今回選定された「世界工学十大成果」は、主に過去5年の間に完成し、実践による有効性が確認され、かつ全世界に影響を与えた工学技術の重大革新成果であり、重要な工学プロジェクトや重要な技術装備だけでなく、科学技術のオリジナルの革新や飛躍も含まれます。（提供/CRI）