¡Ö¿è¤ÊÊ¸¾Ï¡×¡Ö£¸¿Í¤ÎÌ¾Á°Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×Â¼¾å¿®¸Þ¤Î·ëº§È¯É½Ê¸¤ò¥Õ¥¡¥ó¹Í»¡¡Ö¤µ¤¹¤¬¿®¸Þ¡×
STARTO ENTERTAINMENT¤Ï14Æü¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×SUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À¡£2·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÂçÁÒÃéµÁ¡Ê40¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï2¿ÍÌÜ¤Î´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£
»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï·ëº§¤òÊó¹ð¤¹¤ëÂ¼¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö8¿Í¤ÎÌ¾Á°1Ê¸»ú¤º¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡©¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¿è¤ÊÊ¸¾Ï¤Ç¤µ¤¹¤¬¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î»ØÅ¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½Ð¤À¤·¤Î¡Ö¶Ó½©¤Î¸õ¡×¤Ë¤Ï¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶Ó¸ÍÎ¼¡Ê40¡Ë¤Î¡Ö¶Ó¡×¡£¡Ö»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¡×¤Î¡ÖÃ«¡×¤ÏÆ±¤¸¤¯¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡Ê44¡Ë¤Î¡ÖÃ«¡×¡£Â³¤¯¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡×¤Ë¤Ï¸½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ý»³Î´Ê¿¡Ê41¡Ë¤Î¡Ö´Ý¡×¡¢¡ÖSUPER EIGHT¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²£¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿®¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÆ³¤«¤ì¡×¤Ë¤Ï¡¢²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤Î¡Ö²£¡×¤È¡¢Â¼¾å¤ÎÌ¾Á°¤Î¡Ö¿®¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£¡ÖÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬µ®¤¤Æ»¤ò¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼ÆâÇîµ®¡Ê39¡Ë¤Î¡Öµ®¡×¤È¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È°Â¤é¤®¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¿Ô¤¯¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë¤ÏÂçÁÒ¤Î¡ÖÂç¡×¤È°ÂÅÄ¾ÏÂç¡Ê41¡Ë¤Î¡Ö°Â¡×¤È¹Í»¡¤µ¤ì¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤·ëº§È¯É½¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö8¿ÍÁ´°÷¤ÎÌ¾Á°Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Û¤ó¤È¤Ëµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¡×¡ÖÊ¸¾Ï¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Æ¤µ¤¹¤¬¿®¸Þ¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£