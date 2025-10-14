中川安奈アナ、美脚大胆シースルー衣装姿に反響「大人の色気」「魅力的スタイル」
【モデルプレス＝2025/10/14】元NHKアナウンサーで現在はフリーで活躍する中川安奈が14日、自身のInstagramを更新。シースルーの衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】元NHKアナ「大人の色気すごい」と話題のシースルー衣装姿
中川は「今回はクラシック界の偉人たちについて」とテレビ朝日系「EIGHT-JAM」（毎週日曜よる11時15分〜／19日はよる11時30分〜）での収録について報告。「スタジオでそんなことを思い出して 少し懐かしい気持ちにながら収録に臨んでいました」とつづり、黒いシースルーのトップスにミニスカートを合わせた衣装姿で、美しい脚のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「大人の色気すごい」「魅力的スタイル」「黒の衣装似合ってる」「本当に綺麗」「スタイル抜群」「大人っぽい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
